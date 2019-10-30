天使臉女醫脫白袍露「超激辛身材」　整排「冰塊盒腹肌」奧客家屬秒閉嘴！

▲中國女中醫健美的超驚人。（圖／翻攝自IG@yuanherong1229下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於身體健康與體態，都很願意花時間訓練、經營。中國山東省一間中醫診所的女醫師，近日在IG上相當火熱，擁有天使臉孔的她，脫下醫師白袍後，套上健身小可愛，竟有著比男人還要壯碩的身材，這樣的反差萌讓她很快的得到網友的關注，迅速累積大批粉絲。

30歲的袁合榮為一名女中醫師，從小就熱愛健身運動的她，認為這樣是一種健康與體態可以兼顧的方式，此外她也非常熱愛中國功夫。兩年前袁合榮開始實行重訓就是為了讓自己有更強壯的體態。平時都會在IG分享的她，也讓粉絲們見證扎實身材的養成。

▲平時穿上白袍看診，就像天使一樣。

袁合榮表示，一開始自己先做了瑜珈課程，但後來發現這樣並不能增加自己的肌肉，於是找了一名私人教練作訓練，教練也是健美人員，所以都是相當專業的，讓她對健身更加有興趣。目前袁合榮一周有五天都在健身房訓練，「雖然辛苦，但看到自己的體態，就覺得相當滿意」，最近她更在中國健美比賽中獲得第二名。

不少粉絲、健身界的同好也有追蹤，認定袁合榮就是「真正甜美的金剛芭比」，更將她訓練自己的方式當作參考。目前她除了看診之外，空閒時間也會接健美拍攝。

▲熱愛健身的袁合榮反差萌讓很多健身同好喜愛。

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