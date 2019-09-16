台日建築師跨國聯手　全國最大「雙館共構」台中綠美圖開工

▲全國最大的「雙館共構」綠美圖，由盧秀燕主持動工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

由2010年普立茲克建築獎得主、日本建築師妹島和世與西澤立衛，以及台灣建築師劉培森跨國打造的「台中綠美圖」，擁有全國最大的「雙館共構」設計，16日由市長盧秀燕主持動工典禮，盧表示，新市府團隊排除一切困難，決心完成綠美圖，今天開工兑現承諾，為台灣公共建設樹立新典範，更讓大台中再添一座偉大的城市地標。

▲盧秀燕主持綠美圖動工典禮時表示，即使沒在她首任任期內完工也要做。（圖／台中市政府提供）

佔地254公頃的水湳經貿園區具有多項劃時代建設，水湳國際會展中心、中台灣電影中心陸續開工，綠美圖今天動土，宣告台中正在蛻變，盧秀燕致詞表示，綠美圖是一座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，是全台最大的圖書、美術「雙館共構」建築物。

▲盧秀燕把日本建築師妹島和世（右3）贈送的模型轉送給學生，象徵傳承。（圖／台中市政府提供）

開工典禮上，妹島和世及西澤立衛將綠美圖立體模型致贈盧市長，再由盧市長贈予文山國小學生，象徵教育與文化傳承。

盧秀燕說明，市府投入37億元興建綠美圖，預計2022年完工，2025年開館營運，雖然無法在自己第一個任期內完成，「不過沒有關係，我們必須開始建設大台中。」她強調，新市府團隊不斷突破，就是為了兑現競選承諾，實現市民期待，斥資58億元的大台中國際會展中心也在今年3月開工，「讓我們居住的城市大步向前邁進！」

妹島和世表示，這是她有生以來參加過最盛大、最令人感動的動土典禮，尤其她的媽媽在台北出生，在台中長大，她也曾在媽媽帶領下到台灣生活過一段時間，與台中的淵源非常深，這又是在台灣參與的第一項公共工程；她這6年來與市府團隊緊密開會，將與市府一起盡最大的努力，讓綠美圖展現在世人面前，期待完工後由市民接棒來點亮色彩，讓這棟建築更多采多姿。

妹島和世指出，綠美圖同時結合圖書館與美術館，相當罕見，由八棟具有穿透性、生態特色的建築相連，首創「分齡分館」專業服務，將是全台最大單一樓層面積的圖書館，特別抬高地面層與公園平行，連結作為廣場，讓更多人民都可近距離享受這座建築，坐落於城市、置身於公園。