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影／深夜叫麥當勞！外送員1個塑膠袋「打包她的心」：太欠吃了　網嗨求後續

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記者張嘉晏／綜合報導

在深夜被這樣貼心對待真的很暖耶！一名女網友半夜叫消夜外送，然而她明明沒有買塑膠袋，外送員卻自備了一個給她，讓她更方便取餐。原PO對此感到非常滿意，網友們也都暴動表示「很有人情味」、「你該吃的是外送員」。

▲▼ 外送員自備塑膠袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲外送員貼心幫客人準備塑膠袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

「除了太欠吃...又太貼心了啦！過份！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前半夜肚子餓，心想就叫離家最近的麥當勞外送來吃，訂好之後便滿心期待地等待食物的到來。

隨後原PO聽到樓下摩托車的聲音後，便蹦蹦跳跳跑下樓，一開門只見外送員提了一個塑膠袋，裡面有她的食物，不過這讓她相當納悶，滿臉問號地問「我沒有買袋子啊！」沒想到對方卻表示，只要是他外送的，他一律都會附上袋子，讓客人比較好拿。外送員暖舉也讓原PO直呼不可思議，「太貼心了啦！這樣我每天都很想叫麥當勞欸！」

貼文一出，網友們都超期待2人是否有後續發展，「貼心的是人，妳應該吃他，不是吃麥當勞」、「美女才有的待遇」、「他是不是看名字才決定要不要給袋子」、「以後外送送籃子是不是就一拜天地了」、「很有人情味欸」。

不過也有人認為，外送員其實也是方便自己送餐，此外如果原PO有習慣自備環保袋會更好，「環保團體表示...」、「這麼浪費的外送員我不行喔」、「你誤會了，他是海龜，這種東西他很多」。

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