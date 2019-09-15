　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，以及前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、吳伯雄等都應邀出席。會前被問到郭台銘退黨一事，吳敦義表示，希望再繼續溝通，總是盡最後的努力，「面對這狀況總是以和為貴，如果確定，當然就是勇於面對，人生本來就這樣」。

▲▼吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

至於洪秀柱表示，不到最後關頭不輕言放棄，要展現更多的誠意，「既然目標一致、心願相同，所以總是在這樣一個最後目標要達成的狀況，希望大家可以做」；洪說，不到最後一刻怎麼知道？很多事情都是最後一刻峰迴路轉，「但是我們要釋出最大的誠意，非常重要，總是有共同理念」。

▲▼洪秀柱出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲洪秀柱出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）
 

其他人也看了這些...

打破不合！台商秋節聯誼　馬英九、韓國瑜喬好同桌
勸郭台銘後...馬英九、韓國瑜同場出席大陸台商茶會
韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

更多相關新聞...

郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對
破除心結！馬英九帶動高呼「韓國瑜凍蒜」　營造團結氣氛
馬英九批蔡英文3年丟失6邦交　追上陳水扁執政8年

ET快訊
紐約街頭實測「台灣最美女星」！揭曉「第一名」網讚：不意外
戀愛實境節目變八點檔！型男「不錄了」曖昧女當場淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「360行有359都在擔心…」　韓國瑜：蔡英文哪一點值得我們驕傲？

被柯P酸應專心國政　蔡英文：看我以前回答就可以

快訊／馬英九批蔡英文3年丟失6邦交　追上陳水扁執政8年

赴倫敦政經學院找「蔡英文論文」　彭文正組「英倫五天四夜團」

影／破除心結！馬英九帶動高呼「韓國瑜凍蒜」　營造團結氣氛

影／郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對

快訊／韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

LIVE／勸郭台銘後...馬英九、韓國瑜同場出席大陸台商茶會

嗆韓里長收「老母豬」手寫信　她開吉...網加碼：財神爺送來中秋禮金

才說要選總統…歐崇敬退黨改選新北立委　喜樂島：他以為這是兒戲嗎？

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

散步必帶！聰明汪咬「超長樹枝」　下秒遇阻礙...一個側身輕鬆過關

「盧秀燕改善空污拚到流鼻血」 韓國瑜：做到死去活來還被抹黑

《外星女生柴小七》嘴對嘴餵壯陽藥　霸道總裁兩手一抓直接壁咚！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

「360行有359都在擔心…」　韓國瑜：蔡英文哪一點值得我們驕傲？

被柯P酸應專心國政　蔡英文：看我以前回答就可以

快訊／馬英九批蔡英文3年丟失6邦交　追上陳水扁執政8年

赴倫敦政經學院找「蔡英文論文」　彭文正組「英倫五天四夜團」

影／破除心結！馬英九帶動高呼「韓國瑜凍蒜」　營造團結氣氛

影／郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對

快訊／韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

LIVE／勸郭台銘後...馬英九、韓國瑜同場出席大陸台商茶會

嗆韓里長收「老母豬」手寫信　她開吉...網加碼：財神爺送來中秋禮金

才說要選總統…歐崇敬退黨改選新北立委　喜樂島：他以為這是兒戲嗎？

路過停車場！他2次捕捉「男用粉色肉條」躺路中　凹凸疙瘩噁爆：哪個變態

買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

蚵仔煎6分鐘上桌太慢！藍衣壯男衝破人牆　「跳飛揮拳」痛揍14歲小老闆頭

12強／再披中華隊戰袍？　胡金龍：有選上就打

日職／陽岱鋼未出賽　巨人逆轉阪神封王M5

北歐品牌的簡約設計　打造幸福居家好品味

嫌隔壁桌女星好吵！網私訊罵「注意形象」　劉雨柔還原真相：沒能力控制20人別講話

那隻橘貓是誰！　主子發現被偷拍「饅頭手狂撥」突彈開

不斷更新／李茲戰陳仕朋　桃猿、富邦先發名單

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

政治熱門新聞

郭台銘APP連署行不通　王金平..

民進黨徵召賴品妤　汐止變佐昌之..

韓施政倒數推給前朝　她秀數據打..

韓國瑜鎮瀾宮大遲到　顏清標：怪..

釋悟善禪師付清100萬登記選總..

韓國瑜：總統選誰　韓粉瘋狂嘶吼

快訊／韓國瑜擁抱馬英九！提早3..

旺旺中時民調「韓輸蔡郭」　背後..

拜廟被韓國瑜酸　蔡英文貼照反擊

施明德再嗆「綠色法官」爆王世堅..

為何總是I don't car..

高嘉瑜唱追追追臭奶呆！網點歌：..

民調墊底怪前朝？陳菊酸韓國瑜

歐崇敬退出喜樂島　施正鋒：莫名..

更多熱門

相關新聞

被柯酸應專心國政　蔡：看我以前回答就可以

台北市長柯文哲對於總統要他專心市政，柯文哲受訪時回應「希望她（蔡英文）專心國政，絕對比我花在市政的時間少。」聽到這句話，蔡英文總統表示：「這些話已經不是第一次了，講這些話都沒什麼意義了」。

快訊／馬英九批蔡英文3年丟6邦交！

快訊／韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

孫大千向尹立拋出5問題：恁爸等著答案

柯P參拜　廟方唸出韓國瑜金句

關鍵字：

韓國瑜郭台銘馬英九吳敦義

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

黃安兒子「大胸女友」曝光！網：好大

妻想去合掌村！他開進阿里山省10倍花費

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑科技」大賺無良錢

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

11歲女童情書被公開　喝除草劑自殺

拖把狗散步回家　發現小朋友搭便車

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏1個月餐費淚崩

好市多「把妹神酒2.0」登場　低調黑瓶被搶光

更多

最夯影音

更多

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面