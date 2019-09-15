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快訊／馬英九批蔡英文3年丟失6邦交　追上陳水扁執政8年

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記者呂欣玫／綜合報導

前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜15日同場出席大陸台商秋節聯誼茶會，對於台灣與邦交國索羅門的斷交危機，馬英九在致詞時批評，總統蔡英文上任3年半就丟了5個邦交國，若索羅門再斷交就是第6個，已經要追上前總統陳水扁丟失的邦交國數量，讓人非常擔心，呼籲在場的台商朋友一定要對民進黨執政「小心、小心、再小心」。

馬英九表示，雖然是中秋佳節，但心頭卻涼涼的，因為3年多來民進黨執政內政不修、外交不利、經濟衰退、社會對立，台灣受到很大的阻礙，重點是民進黨拒絕承認對台灣有益的「九二共識、一中各表」，使得大陸在今年8月起限制陸客來台自由行，預計今年會再減少90萬的大陸客，損失上看1500億台幣，有200萬觀光從業人員的生計受到影響，變成錯誤政策的犧牲品。

馬英九批評，過去兩岸關係改善後外交休兵，但蔡英文上任後台灣不能參與世界衛生大會、國際民航組織大會，還丟了5個邦交國，索羅門如果也發生問題就是第6個，只花3年半就追上了執政8年陳水扁所丟失的邦交國數目，讓人非常擔心。

馬英九質疑，「我們的總統真的有幫我們國家爭取主權嗎？」不惜剝削憲法上人民的權益、限制公投、箝制言論自由，才完成國安5法修訂，現在又要制定中共代理人法律，對於陸委會主委希望台商不要怕，可以「放心、放心、再放心」，蔡英文也說過「謙卑、謙卑、再謙卑」，「結果她謙卑了嗎？」以核養綠通過，結果蔡英文還參加反核遊行，「對這個公投視若無睹叫做謙卑嗎？」因此，馬英九呼籲，台商朋友要「小心、小心、再小心」，兩岸維持和平繁榮，對美國、日本或東南亞國家都是有利的，一定要維持「九二共識、一中各表」。

另外，馬英九原本表定3點15分離場，韓國瑜表定3點30分抵達，但韓特地提早半個小時到場，並與馬英九同桌。隨後，馬英九被邀請上台致詞，一上台兩人立即擁抱，馬英九也於致詞結束後高喊「韓國瑜凍蒜」，破除「馬韓心結」的謠言。

▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

▲馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者季相儒攝）

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