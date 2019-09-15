影／打破不合！台商秋節聯誼　馬英九、韓國瑜喬好同桌

記者陳家祥／台北報導

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，以及前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、吳伯雄等都應邀出席。值得一提的是，日前馬英九出席挺韓造勢遭噓下台，掀開國民黨茶壺內風暴，此次的聯誼會，主辦單位特別把馬、韓兩人排在不同桌，似乎是要避免尷尬狀況發生。

▲馬英九、韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

根據現場主辦單位規劃，與韓國瑜同桌的有吳敦義、吳伯雄、上海台協會長李政宏、紹興台商協會會長張文潭，貴為前總統、前主席的馬英九則未與現任國民黨總統參選人同桌，仍讓外界關注兩人之間的恩怨。

▲▼馬英九及韓國瑜將出席2019大陸台商秋節聯誼茶會，但馬、韓兩人卻在不同桌。（圖／記者李毓康攝）

1350更新

似乎為了避免外界作文章，主辦單位表示，稍早馬韓不同桌是因仍在協調場內位子，目前照規劃馬韓仍安排同桌，同席的還有洪秀柱、吳敦義等人。

▲照規劃馬韓仍安排同桌，同席的還有洪秀柱、吳敦義等人。（圖／記者李毓康攝）

► 他奶奶的美麗小秘訣

其他人也看了這些...

►打破不合！台商秋節聯誼 馬英九、韓國瑜喬好同桌

►勸郭台銘後...馬英九、韓國瑜同場出席大陸台商茶會

►韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

更多相關新聞...

►郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對

►破除心結！馬英九帶動高呼「韓國瑜凍蒜」 營造團結氣氛

►馬英九批蔡英文3年丟失6邦交 追上陳水扁執政8年