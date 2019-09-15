火爆男酒瓶砸送葬車隊　千萬母湯...煞氣重小心衰不完

▲民俗專家提醒，不尊重死者，可能小破財、大傷身！（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓男子2019年3月間騎機車行經竹東的殯儀館聚集區，因不耐前方送葬車隊阻礙他的前行，竟撿起路旁的酒瓶隨機砸壞送葬隊中其中一台車的擋風玻璃。車主送完葬後報警處理，怒控劉男毀損。劉男雖表達與車主和解之意，但卻一直未賠償，因此新竹地院依毀損罪，累犯，判劉拘役50日，易科罰金5萬元。

判決指出，劉男脾氣火爆且前科累累，過去多次因竊盜、傷害到警局報到。3月間，劉男騎機車行經竹東沿河街的殯葬聚集區，正巧遇到準備將棺木送往火葬場的車隊，因送葬隊伍前進緩慢，阻礙了劉男前進的路線，劉男等得不耐煩，竟隨機拾起路旁的酒瓶，朝著送葬隊中的車輛砸過去，余姓車主的擋風玻璃因此被砸破，劉男才騎機車穿梭在送葬車隊揚長離去。



余男莫名其妙被砸車，因身陷車陣無法下車追人，因此等送完親友後才報警。警方透過行車記錄器發現劉男車牌，將他函送法辦。



劉男坦承犯行，法官認被告僅因送葬車隊佔用車道，道路交通不順暢，恣意毀損他人財物，欠缺尊重他人財產權之觀念，且造成他人不便與財物損失，所為應予非難，雖劉男與送葬的余男和解，但都未賠償，因此依毀損他人物品罪，累犯，判拘50日。

民俗專家黃有福說，拿酒瓶砸送葬車隊對死者來說非常大不敬，一般習俗會尊重送終的車隊，是因送葬車隊帶有煞氣，那也是迎送往生者最後一程的儀式，「砸車隊」可說是大不敬，若不向往生者道歉，未來可能衰運不斷，小則破財，大則人傷，不得不小心謹慎。

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