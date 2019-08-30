「安全配備動得很厲害」大貨車遭轎車逼車　車頭這顆雷達燒掉

記者游宗樺、郭世賢／新北報導

新北市有一輛大貨車日前行經濱海公路時，與另一輛黑色轎車發生行車糾紛，結果轎車竟一路急煞急停多次逼車，乘客甚至還下車持棍棒砸向大貨車，造成車頭部分受損，同時還因為疑似大貨車屢遭逼車，讓車頭要價45萬元的主動煞車感應雷達燒掉。

▲大貨車遭對方砸車後，留下些許傷痕。車主表示，車頭的自動煞車雷達疑似因頻繁作動而燒壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

31歲的李姓大貨車駕駛表示，23日清晨5時許開車行經台二線109.3K處時，遇到一輛轎車超車，當對方完成超車後，轎車駕駛竟以大貨車的閃光燈太刺眼為由，認為大貨車在挑釁他，於是轎車車速開始忽快忽慢，還走走停停多次逼車，車上甚至下來4名男子，邊大罵髒話邊持棍棒、利器砸車，猛砸一頓後便上車揚長而去。

李姓駕駛說，大貨車遭到多次逼車後，車頭前方的主動安全裝置疑似因為作動頻繁，有幾次感覺到車輛有明顯的震動，才發現感應自動煞車的雷達燒掉。他指出，根據原廠報價，光這一顆雷達材料費就要高達25萬，與車頭遭對方砸損的傷痕相比，雷達的損失還比較大，但也幸虧當初花420萬元買車時有包含這些主被動安全配備，才避免追撞前車，釀成更大意外。

▲大貨車遭對方砸車後，留下些許傷痕。車主表示，車頭的自動煞車雷達疑似因頻繁作動而燒壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳分局交通分隊分隊長鍾明豐表示，警方在網路上看到民眾上傳遭逼車的行車紀錄畫面後，主動聯絡當事人協助報案，將會調閱監視器及行車記錄器畫面追查逼車駕駛的身份，並約談到案說明。

鍾明豐說，瑞芳分局已將台二線部分路段列為加強執法區域，今年已開出7件惡意逼車罰單，還針對蛇行、超速開出近百張罰單。依照《道路交通安全管理處罰條例》第13條第一項，對於惡意逼車的危險行為可開罰6000元至2萬4千元，呼籲民眾切勿以身試法。