串燒外送只給「5根四季豆」女網友罵黑心！　店員苦吐真相：以後不再賣了

▲網友指出，點了25元的四季豆，送來卻只有短短的5根。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者柯振中／台北報導

一名女網友日前在臉書上表示，她叫了串燒外送、點了25元的四季豆，沒想到送來竟然只有短短的5根，讓她直呼「應該是我吃過最黑心的四季豆吧」。對此，店家則出面喊冤，他們提供的都是「整根」的，網友抓角度拍照才會看起來這麼短，之後不會再賣四季豆了。

一名女網友13日在臉書社團「爆怨公社」中指出，她昨天點了串燒外送，沒想到收到商品後，卻令她相當傻眼，一份要價25元的四季豆竟然只給了短短5根，覺得非常黑心，「應該是我吃過最黑心的四季豆吧！」

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對此，當事店家則回應，自己給的四季豆是「整根」的，1份25元的四季豆給了「整整5根」，網友拍出的「短照」是因為角度問題；「大家覺得沒辦法接受的話，因為暫時的話，我就把目前剩有的（四季豆）全部把它銷售掉，之後就不會再提供了。」

▼該店家指出，現在正在把庫存銷售完畢，以後不會提供四季豆了。（圖／翻攝自東森新聞）



店家指出，無論是現場點還是外送，一份都是一捆，也就是整整5根，唯一的差別在於，外送價格25元，現場點則是20元。店家說到，賣這種價格已經相當難賺了，還要被這樣抨擊，相當難過。

店家說明，現在一斤四季豆已經將近200元，如果在挑選長短的時候，發現有較短的四季豆，還會多補一點給客人，這種指控令他們相當委屈。

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