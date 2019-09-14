萬丹萬安土地公金爐燒出「微笑神臉」　信眾:土地公開心過中秋

▲屏東縣萬丹鄉古地土地公廟的金爐竟燒出土地公神像，信徒嘖嘖稱奇。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節也是土地公的生日，屏東縣萬丹鄉萬安古地土地公廟的金爐竟燒出土地公神像，吸引許多信徒參觀，嘖嘖稱奇。

▲▼萬安土地公廟、金爐土地公神像。

萬安古地土地公廟位最早位於在萬生村萬安橋旁，屏東縣府前文化處長童錦茂認為深具文化歷史值得保留，當地信眾認為前往了解，將土地公石碑安奉在原址，繼續護佑鄉民。

▲▼土地公像。



主任委員許登賢表示，萬安古地土地公廟是鄉內歷史最悠久的土地公，已有數百年時間；以往在農曆2月2日土地公生日，會準備許多供品祭拜土地公，今年在中秋節特別準備糕餅、月餅等供品供養土地公廟，並為前來參拜的信眾準備一瓶水酒一起祭拜土地公，信徒祭拜完後可以將水酒帶回家和土地公結緣，致昨天風和日麗，天氣相當好，信徒也在土地公廟的金爐口的不鏽鋼門竟然出現一個很像土地笑很開心的表情圖像，嘖嘖稱奇。

他表示，這塊土地公石碑寫著「萬安、福德正神香位」，是早期先民為了能夠平安渡過萬安橋外出工作時平安順利，特別在此地設立土地公的石碑，由於石碑刻有萬安兩個字，因此土地公應該是由萬安古地分靈出來，以石碑代替神像庇佑地方。

由於石碑小廟已經破舊，近日有台北賺大錢的信徒受到神明指示到屏東來找尋祖先的蹤跡，出錢蓋新廟，並且將土地公石碑重新整理上漆，繼續護佑鄉民，這次在中秋節顯現瑞相，信眾都說土地公很開心。