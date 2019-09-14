美籍遊艇擱淺受困小琉球3天　海巡民力藉中秋大潮助脫困

▲美國籍「TASTY」遊艇，在屏東縣小琉球沿岸擱淺，經海巡民力3天的努力協助，藉中秋大潮終於脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘美國籍「TASTY」遊艇，在屏東縣小琉球沿岸擱淺，經海巡民力3天的努力協助，藉由中秋節大潮終於成功脫困，遊艇美籍船長對救援人員的協助，相當感激。

▲▼海巡等救援人員進行協助。



海巡署第七巡防區指揮部於日上午9時20分接獲118民眾報案，於小琉球美人洞沿岸疑似有遊艇擱淺，隨即透過聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球安檢所及第五海巡隊巡邏艇，派遣第五岸巡隊小琉球安檢所及第五海巡隊巡邏艇等單位，會同琉球救難協會加入協助行列。

▲▼協助脫困。

救援人員於抵達現場，發現距岸際約10公尺處有1艘遊艇擱淺，經確認為美國籍「TASTY」遊艇，隨即啟動救援機制，經查船上僅1名美籍船長，所幸人員無明顯外傷。船長表示已連繫小琉球地區友人協助將遊艇拖離擱淺地點。

但由於擱淺地點屬於珊瑚礁岩地形，經歷多次拖帶仍難以脫困，後續海巡人員協助船長於遊艇週邊裝設浮筒增加浮力，並持續於現場戒護，避免遊艇因海浪拍打而翻覆，歷經3日努力，於13日上午7時終於藉由中秋節大潮時機成功脫困。

海巡署第七巡防區指揮部呼籲，民眾前往海邊或是港口周邊時，均應謹慎小心，如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署會提供所需服務。