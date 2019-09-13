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曬星星聽音樂好Chill！楊丞琳、艾怡良、萬芳「秋天不吶喊」9/20墾丁接力唱

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▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲入秋最Chill的「秋天不吶喊」音樂節，9/20（五）由楊丞琳領軍開唱。（圖／屏東縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

是從什麼時候開始，大家對於音樂節就只剩下搖滾、電音、嘶吼、吶喊等印象呢？享受音樂，其實有許多不同的方式，不管站著聽、坐著聽，聽到超嗨、聽到流淚，只要心中最軟的那一塊感覺有被溫柔撫慰、深深被音樂感動，就是參加音樂節的真諦！春浪、春吶「發源地」屏東墾丁，今年決定率先另闢蹊徑、走出一條音樂節新路線！近期宣告即將在9/20（五）、21（六）的晚間7～10點舉辦「秋天不吶喊」音樂節，瞬間燃起樂迷們的興趣，超強天后卡司陣容也讓粉絲們敲碗期待。

乍聽「秋天不吶喊」這個音樂節名稱，不少樂迷都直呼可愛，也笑讚主辦單位屏東縣政府真是「傑出的一手～」。此次音樂節的重點除了有楊丞琳、艾怡良、江美琪、萬芳等實力天后接力開唱，更重要的是邀請樂迷一起坐在舉辦地「墾丁大灣遊憩區」的草地上，邊聽著音樂，邊吹著涼爽海風。而且夜晚參加音樂節就不用擔心被太陽曬，取而代之的是銀閃閃的星星微光灑落在身上，在週末假期如此愜意地隨著音樂節搖擺，是不是比過去還要浪漫？

請繼續往下閱讀...

「秋天不吶喊」在音樂規劃上也獨具新意，兩天活動分別以「戀愛」、「失戀」為主題，並邀請不同歌手，以她們代表的風格、設計的歌單，詮釋這兩種截然不同的心境，讓歌迷迫不及待買好車票、準備直衝屏東，等著看「天后團」駕到南國之境會帶來什麼熱鬧的神展開！第一天9/20（五）的「戀愛」主題，當然就請到近年感情甜蜜蜜的全能天后楊丞琳領軍，以她一貫甜美的嗓音，帶來讓人撲通撲通的粉紅泡泡，喚起現場男男女女期待浪漫幸福的心。新一代實力女聲吳汶芳與創作才女白安，也會在週五現場帶來又揪心又悸動的膾炙情歌，情侶檔聽了以後更想要緊牽對方的手，想開展一段全新戀愛的歌迷，說不定也能趁著現場滿滿的助攻氛圍，找到興趣相投、未來一起衝各大音樂節的他和她。

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼光讓女神楊丞琳一人撒糖還不夠，「秋天不吶喊」第一天還有實力女聲吳汶芳與創作才女白安接力演繹關於戀愛的經典歌曲。

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

戀愛的甜滋滋讓人一嘗就上癮，但有時難免還是要面對失戀的苦澀。正處於療傷期的男女，別擔心音樂節會讓自己觸景傷情，第一天可以先在屏東散心走走，但奉勸厭世男女們千萬別錯過第二天的音樂節。因為在聽過金曲歌后艾怡良、清新歌手小球，以及在6、7年級的心中佔有相當重要位置的療癒天后江美琪、萬芳，這4人的連番接唱後，心裡的那道傷口說不定就默默被她們的溫暖歌聲給療癒縫補，解不開的心結或許也被某句歌詞給點醒，參加音樂節不只為了聽歌，也能幫自己找回重新追愛的勇氣。

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼失戀心情差？就讓「秋天不吶喊」第二天登場的鐵肺艾怡良幫你唱出積壓已久的負能量，再由小球清新的嗓音幫你注入決定道別過去的正能量。

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼失戀的人總是陷入「沒有人了解我」的無限loop，在江美琪、萬芳療癒溫柔的歌聲陪伴下，明白自己其實「並不孤單～」。

▲▼ 秋天,Chill,屏東縣政府,屏東,墾丁,秋天不吶喊,音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

有愛人也好、等一個愛人也罷，都是參加今年秋天最Chill音樂節的最好理由。就讓位於國境之南的屏東墾丁，用它溫暖的氣候、貼心的「秋天不吶喊」音樂節安排，深刻體會「不吶喊」的音樂節也能很有感染人心的力量。

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