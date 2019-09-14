要發財了！草屯土地公廟金爐內驚見一窩蛇蛋　孵出7條台灣第一紅斑蛇

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／南投報導

這是真的，土地公廟發現蛇，見到的鄰居們都說要拜，要發財了！在草屯鎮玉成路50巷內的一間土地公廟內的金爐內發現整整一窩有8顆蛇蛋，9日上午被清金爐的廟方人員發現，既驚喜又手足無措，如果是毒蛇那該如何？趕緊向掌管蛇的土地公擲筊，得到的指示是「蛇蛋撿起」，通知草屯消防分隊協助處理。

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。

好消息傳來，就在中秋節農曆15日的前一天，這一窩蛇蛋竟然「啵」的全都孵化了，是可愛又無毒的紅斑蛇，也讓廟方感到不可思議，都說是土地爺爺的神蹟，這群小蛇在前一天健康的孵化，就是要等著跟土地公道謝。

草屯消防分隊也說，到廟方拿這一窩未孵化的蛋，是要交給農業處，但農業處相關人員說蛋未孵化，不能收，因此只能等蛇孵化，在拿回消防隊時一顆還破掉，裡頭還爬出一尾小紅斑蛇。

▲小紅斑蛇全部孵化。

草屯消防分隊說這群小紅斑蛇平日會出現在田野間，吃青蛙等蟲類，也是台灣分佈最廣泛的蛇類之一，孵化後將交由農業處協助處理，更不忘呼籲民眾，民眾若發現有蛇出沒，不要忘記在第一時間拍下圖片，接著打119或通報農業處處理，萬一被蛇不慎咬傷，才能供醫護人員辨識，立刻施打血清挽救性命。

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