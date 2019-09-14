　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

要發財了！草屯土地公廟金爐內驚見一窩蛇蛋　孵出7條台灣第一紅斑蛇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。（圖／民眾提供）

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／南投報導

這是真的，土地公廟發現蛇，見到的鄰居們都說要拜，要發財了！在草屯鎮玉成路50巷內的一間土地公廟內的金爐內發現整整一窩有8顆蛇蛋，9日上午被清金爐的廟方人員發現，既驚喜又手足無措，如果是毒蛇那該如何？趕緊向掌管蛇的土地公擲筊，得到的指示是「蛇蛋撿起」，通知草屯消防分隊協助處理。

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。（圖／民眾提供）

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。

好消息傳來，就在中秋節農曆15日的前一天，這一窩蛇蛋竟然「啵」的全都孵化了，是可愛又無毒的紅斑蛇，也讓廟方感到不可思議，都說是土地爺爺的神蹟，這群小蛇在前一天健康的孵化，就是要等著跟土地公道謝。

草屯消防分隊也說，到廟方拿這一窩未孵化的蛋，是要交給農業處，但農業處相關人員說蛋未孵化，不能收，因此只能等蛇孵化，在拿回消防隊時一顆還破掉，裡頭還爬出一尾小紅斑蛇。

▲草屯1間土地公廟發現1窩蛇蛋。（圖／民眾提供）

▲小紅斑蛇全部孵化。

草屯消防分隊說這群小紅斑蛇平日會出現在田野間，吃青蛙等蟲類，也是台灣分佈最廣泛的蛇類之一，孵化後將交由農業處協助處理，更不忘呼籲民眾，民眾若發現有蛇出沒，不要忘記在第一時間拍下圖片，接著打119或通報農業處處理，萬一被蛇不慎咬傷，才能供醫護人員辨識，立刻施打血清挽救性命。

夜深了...千萬別讓腦公看到

【其他新聞】

酒駕扣照還開車肇逃判1年2月　他上訴後法官認無肇責改判無罪

彰化中秋夜機車對撞！騎士1死1重傷　死者「無明顯外傷」殞命

ET快訊
獨／嬤肚痛生出「11cm畸胎姊妹」！醫剖開...家屬嚇暈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬丹萬安土地公金爐燒出「微笑神臉」　信眾:土地公開心過中秋

要發財了！草屯土地公廟金爐內驚見一窩蛇蛋　孵出7條台灣第一紅斑蛇

助學童圓夢　獅子會中秋節致贈台南麻豆安業國小獎學金　

有話對你說！花蓮市結合Duncan裝置藝術　推想説什麼隨你填

新北第2個私立博物館　朱銘美術館9月完成設立登記

旅日記憶傳統拓印創新思想　藝術家展出沉澱已久個人創作

「余登發的民主耕耘路」成大登場　闡述為台灣民主奮鬥的一生

雞籠城隍文化祭日巡遶境熱鬧登場　林右昌扶轎祈求城隍爺護佑眾民

全國首創可移動式自行車道　侯友宜騎自行車體驗享受碧潭風光

超級瑪利歐現身　桃園運動村為全運會暖身提供賽事體驗

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

4饅頭貓下班！黑白組自己上車　 橘色的都耍懶「要爸當坐騎」

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

萬丹萬安土地公金爐燒出「微笑神臉」　信眾:土地公開心過中秋

要發財了！草屯土地公廟金爐內驚見一窩蛇蛋　孵出7條台灣第一紅斑蛇

助學童圓夢　獅子會中秋節致贈台南麻豆安業國小獎學金　

有話對你說！花蓮市結合Duncan裝置藝術　推想説什麼隨你填

新北第2個私立博物館　朱銘美術館9月完成設立登記

旅日記憶傳統拓印創新思想　藝術家展出沉澱已久個人創作

「余登發的民主耕耘路」成大登場　闡述為台灣民主奮鬥的一生

雞籠城隍文化祭日巡遶境熱鬧登場　林右昌扶轎祈求城隍爺護佑眾民

全國首創可移動式自行車道　侯友宜騎自行車體驗享受碧潭風光

超級瑪利歐現身　桃園運動村為全運會暖身提供賽事體驗

朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

肖戰遭譏「過度吹捧」爆熱搜內幕！　金鐘視帝「護徒」嗆酸評：有本事你來演

「曬黑史努比」超愛衝浪Q度爆表　全球僅一家店買得到

詹姆斯岡恩公布《自殺突擊隊》卡司！　雷神雙帥助攻「小丑女」

警員中秋節烤肉被檢舉　內政部長徐國勇親臨打氣

韓國瑜民調墊底怪前朝　陳菊：我就任期間「高雄拿好幾次第一名」

秋天限定！走進宜蘭太平山看台灣最大金色森林　10/19起每週末交管

茵聲曝要合照標準「沒美肌不給拍」　喊話劉書宏穿情侶衣

台南檢舉達人「埋伏突擊」猛拍車窗　貨車司機竄逃嚇壞...廟方頭超痛

中職／富邦悍將渴望季後賽　林益全：目標放心裡

地方熱門新聞

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

中壢最強「萬人中秋烤肉趴」　封..

土地公廟蛇蛋　孵出7條紅斑蛇

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

領走20億威力彩！台南中年男身..

7項術科！全台首座「無人機」試..

彰化節能電氣補助5千　趕快申請

名模走秀預告神衣將登巴黎羅浮宮

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

萬金爐燒出「微笑神臉」　信眾:..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

龍潭槍擊案10天破案　鄭文燦頒..

更多熱門

相關新聞

「兒淒厲哭喊」老農拿存摺急出門...女警趕到

南投縣草屯鎮民石姓老農10日早上接到詐騙電話，對方指其兒子在外欠下90萬債款，要他趕緊償還否則要對其兒子不利，石民不疑有他，準備出門匯款，幸在出門前先向警方報案，接聽的女警一聽就知這是「詐騙老梗」，但要告知時石民卻剛好接聽插播、回撥又打不通，趕赴石民住處查看時發現他正拿著存摺及提款卡要出門，趕緊勸阻並說明，沒讓詐團詭計得逞。

鬼月燒紙錢！金爐「轟」一聲　他滿臉血失明

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格開鍘

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長澄清

垃圾場離飲用水200公尺　環團飆讓人喝毒水

關鍵字：

金爐草屯紅斑蛇農業處蛇蛋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

「國軍吳京」護送爆胎車　2.7萬人戀愛

正妹老師「高中黑歷史」起底！

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

內湖好市多買新iPhone！退貨被告知已過保

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

貓霖幫老大因母親公祭「多活1天」

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

更多

最夯影音

更多

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面