韓國瑜台中參拜21宮廟　扒竊集團趁人多行竊2人受害

▲韓國瑜到台中參拜21間宮廟，卻有民眾遭扒皮夾。（圖／記者陳玉攝）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中參拜21間宮廟，許多韓粉熱情跟隨，卻也引來不少扒手趁亂伸出三隻手，一個上午就發生2件竊案，被害人其中還包含一名媒體記者。台中市警局刑警大隊隨後召開記者會，除將加強現場警力外，也提出防扒竊之道，呼籲民眾要注意自身財物安全。

韓國瑜14日上午8點多首站就抵達南屯區萬和宮，現場人潮擁擠，一名電子媒體女記者在人群中採訪時，遭竊賊趁隙拉開她的提袋拉鍊，偷走放有4000多元現金的皮夾。女記者渾然不知，直到去北屯紫微宮採訪時，才接到警方通知說，她的皮夾在西屯區福壽宮附近被撿到，她才發現遭扒手。

另外，韓國瑜抵達南區醒修宮參拜時，一名附近民眾前往看熱鬧，擠在人群中的他放在褲子後方口袋的皮夾遭偷，裏頭1萬8千多元也不翼而飛。警方懷疑是扒手集團鎖定韓國瑜參訪行程，利用人潮眾多犯案，下午召開記者會說明。

▲警方說明扒竊案情，呼籲民眾注意自身財物。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市刑大呼籲，前往現場民眾切記財不露白，盡量不要帶貴重物品到現場，若有背包也務必背在前方。此外，若發現可疑人事趕緊就近向警方反映通報，盡量站在有監視器的地方防範，另警方也已加派檢扒勤務，確保民眾財產安全。

有民眾得知後說，韓當選市長後一直說要讓高雄發大財，結果高雄市民還沒發大財，反倒是台中市民先漏財。

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