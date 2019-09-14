韓粉出征搞錯對象！《遠見雜誌》聲明：遠見雜誌不是天下雜誌

▲遠見雜誌發出聲明，與天下雜誌無關。（圖／翻攝自遠見雜誌臉書）



記者林彥臣／綜合報導

日前《天下雜誌》公布2019縣市長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜倒數第一，引發韓粉的強烈不滿，出征洗板《天下雜誌》臉書粉絲專頁，豈料跟這次民調毫無關聯的《遠見雜誌》「躺著也中槍」，竟也遭到韓粉出征，讓《遠見雜誌》發聲明澄清。

《遠見雜誌》聲明指出，近日《天下雜誌》發布的2019縣市長施政滿意度調查，引發各界討論；但《遠見》在此鄭重聲明，《遠見》與《天下》是完全不同的公司，本項調查與《遠見》毫無關係。《遠見雜誌》更強調「遠見雜誌不是天下雜誌」。

▲韓粉日前圍攻天下雜誌粉專。（圖／翻攝自Facebook／天下雜誌）



《遠見雜誌》聲明指出，《遠見雜誌》尊重任何角度的觀察與言論，惟盼各界發表意見前能實事求證，以避免社會錯誤的理解與臆測，如有汙衊聲譽之情事，將保留法律追訴權。

►他奶奶的美麗小秘訣

網友在《遠見雜誌》的聲明下方留言表示，「噗....辛苦那些什麼粉的，連字都不認識」、「連遠見跟天下都分不清楚，這樣的盲目也太嚴重了，真可怕」、「罵錯來道歉的也有、搞不清楚來罵人的也有、來看笑話的也有，這裡真精彩」、「天下遠見，一邊一國」、「遠見近期應該是不會公布排名民調，不然又要被攻擊了，這年頭說實話還會被罵」。