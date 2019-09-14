被指查水表讓大港不唱！邱于軒控英粉要她準備喪事　點名蔡英文惡意帶風向

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員邱于軒在自己臉書po出訊息，表示因為嚴格監督《大港開唱》，所以遭「英粉」留言謾罵、恐嚇以外，現在還有人要她「回家準備喪事」，所以前往高雄市刑警大隊報案，要來查個清楚，更高分貝點名總統蔡英文、總統府秘書長陳菊以及行政院副院長陳其邁等人帶風向，才讓她遭到這種對待。

▲邱于軒點名蔡英文惡意帶風向，讓他遭到「英粉」留言恐嚇，前往高市刑大報案 。（圖／記者吳奕靖攝）

邱于軒先是在自己的臉書以《英粉出征！要我往生》為主題來發文，她留言當中談到：「我想我真的擋人財路，自從監督大港開唱的新聞開始，從網路平台運用剪接的影片攻擊、網軍留言威脅到平面和電子媒體、來電謾罵等幾乎是轟炸般無理攻擊對付小妹！」甚至還貼出一張留言截圖，有一名網友寫：「你可以回家準備喪事了」！邱于軒還特別加註「死亡威脅」，就在這篇貼文發出沒有多久之後，她在14日下午四點四十分左右前往高雄市刑大報案。

▲邱于軒點名蔡英文惡意帶風向，讓他遭到「英粉」留言恐嚇，前往高市刑大報案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邱于軒在臉書po出「英粉」留言恐嚇，前往高市刑大報案 。（圖／翻攝邱于萱臉書）

接獲採訪通知的媒體記者早就在刑大門口等待，一下車的邱于軒還是難掩怒氣，邱于軒說：「配上蔡英文公開說可惜，陳菊還有陳其邁一連串所有的綠營人士，將意見、所有的風向導向我是在查水表，我個人在查水表，這完全是子虛烏有」。同時也強調都是大港開唱沒有向高雄市政府申請，所以根本就沒有不支持的說法。

邱于軒指控就是他們惡意帶風向，讓自己從12日開始，臉書上就受到一連串許多的謾罵與攻擊，所以她開始提告，不過這一次出現「回家準備喪事」，邱于軒說：「這已經威脅到我的人身安全，我認為我只是行使維護高雄市民權益以及監督市政，行使議員的職權，何必大到總統、總統府秘書長全部都來導向要我來跟《大港開唱》負責任」。

▲邱于軒點名蔡英文惡意帶風向，讓他遭到「英粉」留言恐嚇，前往高市刑大報案 。（圖／記者吳奕靖攝）