酒駕扣照還開車肇逃判1年2月　他上訴後法官認無肇責改判無罪

▲台中高分院依大法官釋字第777號解釋，將劉男改判無罪。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

劉姓男子酒駕遭吊扣駕照，期間無照駕駛跟潘姓外籍移工發生車禍後逃逸。一審認定他肇逃加上累犯，判處1年2月，他不服上訴。台中高分院依大法官會議「釋字第777號解釋」認為肇逃條文部分違憲，劉男雖有肇逃行為，但無過失，不構成肇事逃逸罪，改判無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，彰化劉姓男子2014年間酒駕被逮，酒測值超標遭彰化地方法院判處3月徒刑，可易科罰金，駕照也遭吊扣3年。劉男未以此為戒，2019年1月19日晚間竟無照開車上路，行經彰化縣福興鄉彰鹿路6段內側車道由東往西方向，至番婆街十字路口時，與同向騎電動自行車越南籍潘姓男移工發生碰撞。

劉男因緊張一時驚慌，竟直接將車開走逃逸，留下受傷的潘男。潘男事後雖有被送醫治療，也未對劉男提出過失傷害告訴，但警方仍依肇事逃逸罪嫌將他送辦。

彰化地院4月29日宣判，法官認為劉男酒駕遭判刑，又無照駕車閃避不及造成車禍，明知潘男已受傷卻仍開車逃離現場，罔顧被害人生命安全，且5年內再犯已構成累犯。念在劉男坦認犯行，犯後態度尚可，依公共危險罪判他1年2月。劉男不服上訴。

劉男向台中高分院法官說，是潘男從右邊來撞他，他反應不及才碰撞，自己沒有過失。

法官認勘驗現場監視器畫面，發現潘男騎車未依規定兩段式左轉，且未讓直行的劉男自小客車先行致發生車禍。經監理所鑑定，確認潘男為肇事主因；劉男無肇事因素，但無照駕駛及肇事駛離現場均違反規定，須依法開罰。



台中高分院認為，大法官會議在同年5月31日作出釋字第777號解釋，內容提到《刑法》肇事逃逸規定文義有違「法律明確性原則」，部分違憲，於公告日已失效。劉男既無肇事因素，車禍無過失，縱有肇事逃逸行為，仍不構成肇事逃逸罪，改判他無罪，全案可上訴。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞 靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

►違反聯合國禁令海上賣油給北韓 北斗星號油輪6業者起訴

►已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受