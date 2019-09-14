撞很大！他深夜穿馬路　肉身迎擊右來車…噴飛翻滾好幾圈

記者孫于珊／新竹報導

新竹縣新豐鄉新市路與建興路二段路口12日晚間11時許，一名男子過馬路途中，突然慘遭右側一輛自小客車追撞，男子瞬間被撞飛，在地上翻了好幾圈！駕駛隨即下車查看，所幸男子意識清楚、還能走動，只受輕傷。

▲男貪快未走斑馬線，駕駛疑似天色昏暗沒看到，直接撞上去。（圖／翻攝臉書《新竹爆料公社》）

有一名網友將事發當時的監視器畫面PO上臉書《新竹爆料公社》，畫面中顯示，一名身穿短袖短褲的男子要穿越馬路，但未走在斑馬線上，當他走到馬路中央時，發現左右都有汽、機車要通過，於是停下腳步約7秒，等到車輛都過去後，才繼續向前走。

然而，男子才走了7步，右側一輛自小客車突然呼嘯而來，他閃避不及，直接肉身迎擊，瞬間被撞飛好幾公尺，從引擎蓋上重重落地後，滾了至少2圈！駕駛一撞到便緊急減速煞停，約8秒後，男駕駛下車查看，所幸對方看起來無大礙，只受輕傷。

▲男子瞬間被撞飛，在地上翻滾好幾圈。（圖／翻攝臉書《新竹爆料公社》）

網友對此紛留言，雖然行人當下看似無事，但「一定要去醫院，不然過幾天腦出血或中內傷就GG了」；也有人譴責行人「亂穿馬路」；有人則譴責駕駛「行經路口本來就要先減速確認」、「優先禮讓行人」；而有網友熱心提醒，「夜間行車視線差，真的要多注意！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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