回台找朋友過中秋！重機騎士遭輾「趴車底慘死」…夜釣男認了「恍神釀禍」

▲環河北發生「死亡車禍」！重機騎士壓車底不治。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市環河北路13日上午9點發生死亡車禍，30歲的高姓男駕駛開車行經環河北路與葫蘆街交叉口時，恍神撞上54歲的周姓騎士，導致對方被輾進車底慘死，隨後又撞翻一旁的休旅車。據了解，周姓騎士長年旅居澳門，這次趁著中秋連假回台與朋友聚會，沒想到卻遭遇不幸，慘死街頭。

30歲的高姓駕駛13日上午9點開車行經環河北路時，恍神撞上54歲的周姓重機騎士，導致對方卡在車底，隨後又撞上一旁的休旅車。警方獲報到場，合力將周姓騎士救出，但當時周男已失去呼吸心跳，被緊急送往鄰近的新光醫院搶救，仍不治身亡。

▼這起車禍造成54歲的周姓騎士死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方對高姓駕駛進行酒測後，發現對方的酒測值為0；高姓駕駛則回應，自己12日晚上出海釣魚，13日凌晨才回到漁港，在車上睡2個小時後準備回家，沒想到卻因為恍神造成遺憾。

除了身亡的周姓駕駛以外，還有1名年約31歲的蕭姓女子、1名2歲的蕭姓女童、1名1歲的陳姓女童受到波及。

根據《東森新聞》報導，死亡的周姓騎士長期旅居澳門，曾在個人社交媒體上曬重機照，這次趁著中秋假期，返台與朋友聚會，沒想到竟然遇上死亡車禍，警方目前只聯繫到周男的姪子，對方近期將回台替周男處理後事。

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