快訊／蔡英文拜廟剛走20分鐘…環河北發生「死亡車禍」！重機騎士壓車底不治

記者邱中岳／台北報導

台北市13日上午9時許，2台自小客車發生車禍，一輛白色轎車直接攔腰鏟起1台休旅車，當場波及路旁重機騎士遭壓在車底，警消到場救援搶救出2人，但騎士已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但仍於上午約10時30分宣告不治。而事發不久前，總統蔡英文才在鄰近宮廟參拜，不料離開後約20分鐘，旋即發生死亡車禍。

▲北市2車發生嚴重車禍，波及一旁重機造成2名民眾卡車底。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

13日上午9時許，1輛30歲高姓男子駕駛自小客車行經環河北路與葫蘆街交叉路口，因恍神未注意先撞上54歲的周姓重機騎士，整個連重機再撞上路邊的休旅車，造成重機騎士遭壓車底。

當時因總統蔡英文在附近2百公尺左右的宮廟參訪，事後蔡英文離開後20分鐘，隨即發生這場死亡車禍，附近警消獲報也緊急趕赴現場救援。

警消合力將壓在車底的重機騎士救出，但救出時已經沒有呼吸心跳，送往鄰近新光醫院搶救後，仍於上午約10時30分宣告不治身亡。

肇事的高姓駕駛經警方酒測後酒測值為0，事後也向警方表示，12日晚上出海釣魚，直至13日凌晨返抵漁港，在車上小盹2小時準備開車回家，因一時恍神才鑄下大錯。

此外，無辜遭波及的休旅車上除了54歲的陳姓駕駛之外，還有1名年約31歲的蕭姓女子以及1名年約2歲的蕭姓女童以及1名年約1歲左右的陳姓女童，所幸警消到場前都已自行脫困，但仍送往醫院觀察。

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警方初步調查，肇事駕駛12日晚間8時許出海釣魚，結束後在車上小憩2小時，旋即起身開車回家，豈料途中疑似因太過勞累而恍神，未察前方路況因而釀禍。

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