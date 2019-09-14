狂妻綑綁老公「抄玫瑰花巨剪閹刑」　斷根棄家中角落…警尋獲放冰箱急奔醫院！

▲女子拿玫瑰花剪閹掉老公。（圖／翻攝自Carteret County Sheriff's Office）

記者陳亭伃／綜合報導

美國北卡羅萊納州發生一起老婆閹掉老公下體的案件，而犯案動機目前警方仍在釐清，但該名人妻出庭時情緒數度崩潰，更提到自己只是在替上帝反對「人類淫亂」的象徵，警方在案發現場找到了男子被切掉的下體後，以冷凍的方式立刻送往醫院希望可以在黃金時間內接回。

根據英國《每日郵報》報導，56歲的維多利亞（Victoria Thomas Frabutt）上都在家中切斷了61歲丈夫詹姆斯（James Frabutt）的生殖器官，而使用的兇器則是平時拿來修剪玫瑰花園的利刃，事後她被丈夫留下的大片血跡嚇壞，於是報警。

警方到場，發現維多利亞將老公綑綁住，男子的下體也被一塊白色毛巾蓋住，但現場血跡斑斑。維多利亞精神些許恍惚表示，老公留下的血她想要拿來做為十字架，警方隨即將詹姆斯送醫急救，並且逮捕維多利亞。開庭時維多利亞表示，自己只是在服從上帝的指示，希望可以杜絕所有人類淫亂的根源，甚至情緒崩潰的說「詹姆斯就是有在外面跟其他女人亂搞！」

警方在案發現場搜索不久後，隨即發現詹姆斯的斷根，立刻以低溫冷凍箱送到醫院，希望可以順利進行接合手術，盡可能不要影響到往後的「使用功能」。檢察官表示，維多利亞目前被指控重傷害罪，保釋金從10萬美元提高至50萬美金，20日將進行最後審判。