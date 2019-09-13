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中秋節烤肉起源考古！瘋傳「90年代大安森林公園起源說」　網抓包：時代不符

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烤肉,露營,中秋烤肉,戶外烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲台灣中秋節烤肉網路上流傳各種起源說 。（圖／記者廖明慧攝）

記者林彥臣／綜合報導

中秋節是亞洲許多國家都會慶祝的節日，但是烤肉卻是台灣特有的文化，近日也有許多網友開始探尋，台灣中秋節烤肉文化起源於何時？現在還有一派新的說法是「大安森林公園起源說」，引發網友的討論。

在《爆廢公社公開版》有網友發文指出，在10年前有民眾在報紙投書稱，中秋節烤肉是他們家無心插柳的結果，1990 年時，他們家本來 5 月要舉辦烤肉卻因雨取消，到了中秋節時兒子就問說可不可以烤肉，於是他們一家就跑到台北市立圖書館後面的籃球場烤肉了。

請繼續往下閱讀...

隔年中秋節時，他們家又跑到籃球場烤肉。因為實在很香，許多鄰居都跑去圍觀，這家人因此提議不如接下來中秋節舉辦「社區烤肉大會」好了，之後活動擴大到整個里，烤肉人潮甚至延伸到大安森林公園四周。於是成為中秋節烤肉的由來。

▲▼大安森林公園,外傭,老人,練吉他學生,曬太陽,外國人,好天氣,小朋友,父母,盪鞦韆。（圖／記者湯興漢攝）

▲「大安森林公園起源說」是中秋節烤肉起源的一種說法，不過遭到網友抓包。（圖／記者湯興漢攝）

不過許多網友卻眾所周知的「烤肉醬廣告起源說」抓包，因為早在1986年就有這個廣告，造成中秋節烤肉的風行，甚至有人早在1980年代初期廣告還沒出現時，就已經在中秋節烤肉了，而且大安森林公園是1994年才落成，與投書中提到的年代是否符合也有待商榷。

中秋,烤肉,中秋烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲「1982新竹起源說」是目前最可信的中秋節烤肉起源 。（圖／記者廖明慧攝）

目前最可信的說法是，批踢踢鄉民okplaymayday (星期天的歷史學家)多年前發表的「1982新竹起源說」指出，1982年以前中秋節最流行的活動是露營，直到1982年新竹地區突然盛行中秋烤肉，不僅風景區到處都可以看到烤肉民眾，也有很多人直接在門口、陽台架起烤爐，由於當時的新竹是製造烤爐大本營，當年烤爐外銷不景氣，廠商大量轉為內銷，烤肉器材大降價，讓新竹成為全台最先流行中秋烤肉的地區。

至於「烤肉醬廣告起源」則是普遍公認的說法，但該廣告在1986年才問世，所以「在廣告盛行之前就已有中秋節烤肉習慣」，也可以說是「中秋烤肉風行才讓廣告誕生」。

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