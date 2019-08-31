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老情人相見聊天聊到床上　色男不顧女剛流產未戴套硬上判2年

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▲桃園市葉姓男子去年4月間，不顧前女友才作完流產手術未久未戴套硬上挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市葉姓男子去年4月間，不顧前女友才作完流產手術未久，未戴套硬上遭地院判處2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay） 

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子曾與高中女同學相戀成為男女朋友交往，後來因故分手，去年4月間兩人相約聊天竟聊到床上去，葉男色慾薰心下，不顧前女友才做完引產手術未久，強行撲倒未帶套硬上性侵得逞，事後，男子雖主動自首，但法官認為葉男對女子強制性交，已嚴重影響其身心正常發展，依強制性交罪判處2年有期徒刑，本案還可上訴。

地院判決書指出，葉姓男子曾與女子為高中同學，於2017年3、4月間交往成為男女朋友，隔年4月初2人因故分手，但同月4月14日中午，2人相約在桃園市某區住處見面聊天，後來越聊越投機，2人在床上坐著聊天。

葉男突然色心大起將女子撲倒，女子以日前才完成人工引產手術並以手阻擋葉男，還質問「「你不是說要保護我嗎？」等語，但葉男不顧女子反對將其壓制在床上，未戴保險套即強行性侵得逞，事後，葉男感覺對不起女子，多次在LINE通訊軟體中向女子表達歉意，並於5月2日主動向桃園分局自首。

葉男在偵訊時坦承犯行，受害女子則在員警通知後到醫院驗傷，並製作筆錄，也出具與葉男在LINE對話紀錄截圖6 張佐證；承審法官認為，葉男為滿足個人性慾，對女子強制性交行為，足見被告法紀觀念淡薄，不但造成女子身心受創，亦影響其身心正常發展，迄今未能與女子及其家屬達成和解，及獲得其等諒解，雖曾主動自首，院方認葉男所受有期徒刑之宣告，並無以暫不執行為適當情形，辯護人請求給予緩刑云云，核屬無據，自難准許，依強制性交罪判處2年有期徒刑，本案還可上訴。

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