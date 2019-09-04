色影師客運站見長裙美女　她閉嘴夾緊全身「從中壢被摸到北車」

▲桃園市陳姓男子去年12月在桃園市中壢車站藉故搭訕女子，上車後一路猥褻女子到台北遭起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子曾有假冒雜誌攝影師誘騙女子性侵遭重判10年前科，2015年假釋出獄，去年12月陳在桃園市中壢區某客運車站，以女子穿衣品味好為由搭訕，但上車後沿途一路伸出鹹豬手，強制撫摸下體、親吻等方式強制猥褻得逞，女子受害後隔天報警提告，檢方調閱客運監視器等證據，依強制猥褻罪嫌將陳男提起公訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，41歲的陳姓男子於去年12月7日下午5時19分許，在中壢區建國路客運車站搭車準備到台北，發現女子面貌與身材姣好，以女子品味獨特為由搭訕，冒稱自己是某雜誌封面攝影師，一同搭乘客運車北上，上車前，陳男還算規矩，但一上高速公路後，客運駕駛將客運內部燈光調暗後，陳男開始現出狼形。

陳男先問女子腰圍、內衣罩杯等私密問題，甚至貼近女子臉部拉下口罩親吻，女子伸手推開陳男，並將身體往後仰方式躲避陳男進一步猥褻，但陳仍未罷手，將女子硬拉回坐姿欲舌吻，但女子緊閉牙齒未讓其得逞，女子極力反抗，整個人縮在座位角落抗拒，陳男卻毫無忌憚伸手入女子長裙，撫摸私處、屁股與胸部，進而強制猥褻得逞，陳男一路強制猥褻女子到台北車站後各自下車，飽受屈辱的女子隔天在親友支持與鼓勵下向中壢警分局報案提告。

檢警偵訊時，陳男否認犯行，辯稱從中壢搭車到台北，但不記得確切時間，但搭車時都沒和女生講過話；女子指控陳男上車後一路強制猥褻，檢警調閱客運上裝置監視器，經比對陳確實是車上乘客，當時作案過程也被全程錄下，客運車上悠遊卡刷卡紀錄中也顯示陳確實曾搭上該班車，與女子指證時間完全相符，檢方還查出，陳事發前有多次搭乘同該班客運紀錄。

檢方認為，陳男辯詞純屬卸責之詞，並曾於在2006年曾有佯裝過雜誌攝影師名義，誘騙女子與少女強制性交得逞前科，當時分別遭判刑5年與5年6個月，合併執行有期徒刑10年，2015年4月間才獲得假釋出監，未料5年內再度以相同手法再犯，偵結依強制猥褻罪嫌起訴，並請求法院加重其刑。

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