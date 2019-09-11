雲林哥夜市夾一鍋滷味「大灑790元」　網見內容物傻愣：寧願去吃吃到飽

▲原PO在夜市買滷味花了790元。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

鹹香的滷味是大家深夜解饞的好選擇，但如果要當正餐吃飽，荷包可能就要深一點了。一名網友到夜市買一大鍋滷味，不料價格卻令他和鄉民們都震驚了，大家還表示實在看不出有800元的價值，寧願到餐廳或是自助餐廳吃好料。

一名雲林網友近日在PTT八卦版上貼出幾張夜市滷味照，他表示雖然沒有很餓，可是不知道為何還是夾了不少料，裡頭有一些丸子、鴨血、鳥蛋、腱子肉和豆干等等，看起來也差不多裝了2/3個小鍋子。

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原PO表示這家滷味的味道還算特別，也號稱有得過獎，不過整鍋買下來竟然也要790元，「大家覺得可以嗎？」

貼文一出，網友們看到這天價都嚇傻，紛紛表示不可思議，「怎麼看都覺得這鍋應該不會超過500」、「你看起來像好欺負那種人嗎」、「可以買一隻烤鴨了」、「我寧願去吃吃到飽」、「夜市牛排可以吃5塊了不止了」、「300是我的極限」、「來台南我帶你吃到爽」。

▲原PO（紅框處）和網友留言 。（圖／翻攝自PTT）

然而也有網友認為腱子肉跟鴨血是關鍵，「真的鴨血很貴的」、「應該是貴在肉吧」、「要看肉有多大塊」、「合格的肥宅，認證」、「我覺得蠻合理的，你那一鍋很大欸」、「此時此刻的滿足，無價」。

原PO隨後也回應道，他覺得真的不難吃，只是想說服自己不是盤子，但看完大家的留言還是決定以後買幾樣就好，或者買之前要多做功課。

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