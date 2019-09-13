發票存載具...陌生伯吐槽「都沒人在用」　網反揭「長輩友善功能」：超好用

▲財政部「統一發票兌獎APP」。（圖／記者吳靜君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

在凡事都講求環保的今日，除了環保珍奶杯、環保吸管，雲端發票當然也被許多人大力推廣，不過一名網友使用載具存取發票時，卻被陌生老人吐槽「都沒人在用」。鄉民對此則是提出各項優點，其中「自動兌獎」更是一個對長輩友善的功能。

一名網友在PTT女版上發文，她表示自己12日去麥當勞吃早餐時，利用載具存雲端發票，免拿紙本發票，不料結完帳後，後方一名阿伯卻告訴他「拿紙本比較實在」、「現在都沒人在用載具了」，如果他不相信可以觀察看看。

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原PO表示，他隨後看了幾位客人，還果真都是拿紙本發票，「難道存載具錯了嗎？」想詢問網友如果遇到這樣的情況，應該怎麼回覆那位阿伯比較好。

▲使用載具後，錢包就不必再塞滿發票了。（示意圖／記者許力方攝）

對此不少網友都表示驚訝，表示現在身邊蠻多人都有在使用載具，「自動兌獎超方便啊，還不用自己記時間去領獎」、「很環保」、「阿伯是時空旅人嗎」、「刷載具跟電子支付超快，省下很多時間」、「用一次就回不去，我都把條碼印下來發給家裡的每一個人」。

此外也有貼心網友整理出4個優點，用載具存發票除了不需整理、不怕發票不見，明細也可以清楚列出；此外新開的「雲端發票專屬獎」也能吸引長輩使用，「自動兌獎」更是個對老花眼長輩友善的優點，「我爸媽就因為老花看不清楚，漏掉幾次六獎」、「紙本皺了髒了，遇熱字不見、無法辨認就無法兌獎」。

▲有網友的爸媽就因為看不清楚數字，和獎金擦身而過。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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另外，根據財政資訊中心統計，政府雖積極推動雲端發票，但近8成民眾還是習慣印出紙本發票，105年使用載具的比率僅逾8.87%，107年8月增加至10.98%，可見載具開立的比率成長有限。

財政部為鼓勵大家使用雲端發票，也在今年9、10月期及11、12月期新增「雲端發票專屬500元獎」40萬組，原本增開的六獎組數，也從2組增為3組，提高用戶的中獎機會，順帶達到減碳的效果。

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