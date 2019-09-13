國道3號彰化段化學槽車「開關閥故障」！腐蝕性液體狂洩10m　警開罰了

▲國道3號彰化段，化學槽車洩稀硫酸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

中秋連續假期第一天，國道多處路段湧現車潮；第七公路警察大隊13日清晨5時許接獲通報，國道3號南向195.8K處發生槽車化學液體洩漏案，警消到場後發現滲漏的液體為稀硫酸，當下立即封閉減速車道及外側路肩清理，並於上午7時許排除狀況，恢復正常通車。

警方指出，該輛化學槽車駕駛為32歲的周男，13日清晨自台中港出發，準備運送稀硫酸液體前往嘉義縣，但因槽車開關閥故障，導致裝載液體滲漏，在外側路肩處留下長約10公尺、寬約20公分的滲漏面積。由於稀硫酸會產生有毒氣體，且具腐蝕性，因此當下警方立即通知緩撞車、工務段警戒車、彰化縣消防局消防水車、救護車到場，封閉減速車道及外側路肩，並通知貨運公司派遣專業人員到場進行清除，直至上午7時許才完全排除事故，恢復正常通車。

警方表示，周姓駕駛裝載具危險性之化學液體，未依規定路線行駛、且又因開關閥故障而滲漏，分別依道路交通管理處罰條例開罰新台幣3000元至9000元；另車輛故障未依規定擺設故障標誌，再開罰新台幣1500元至3000元。

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▼稀硫酸會產生有毒氣體、具腐蝕性，現場人員處理過程戒慎小心。（圖／記者唐詠絮翻攝）