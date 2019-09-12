中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

▲中秋連假首日國道最塞。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

中秋假期即將展開，交通部高速公路局（高公局）預估連假首日（9月13日）國道將出現大量南下車潮，其中有5大塞爆地雷路段，提醒民眾多加注意，出門前先查詢路況再上路；另高公局也預計今（12）日下午4時起，除下班車潮外將湧入部分首批返鄉、南下車流，約莫晚間8時左右才會逐漸緩解。

【18:20更新】根據高公局即時路況圖，國1南下高架汐止端到東湖、內湖到圓山、機場系統到中壢服務區、湖口服務區到竹北、竹北到新竹車速都不到20公里，呈現「紫爆」狀態；國3南下新台五路到南港車速也只有18公里，高公局表示，截至下午17時，國道總延車公里為68.4百萬車公里。

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▲首波返鄉潮湧現。（圖／翻攝高公局即時路況）

參考近3年中秋連假交通特性，高公局研判本次假期以旅遊車流為主，並集中於9月13日、14日上午南向以及9月14日、15日下午北向，其中，連假首日雙向全天交通量最大，預估有120百萬車公里，為平常的1.4倍，地雷路段包括國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統；國3南下土城至關西、快官至霧峰路段；國5南下南港系統-坪林等，上述國道路段約莫早上6時就會出現車潮，最晚下午5時過後才會舒緩，建議南下用路人利用下午時段行駛國道。

另高公局也預判今日下午4時起將出現首批南下車潮，以下班車潮為主再加上部分返鄉車流，估全天交流量約105百萬車公里，較平常多出一成，晚間8時左右才會紓解。

▲中秋假期國道疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖放大

此次中秋連假根據高公局規劃，國道收費措施9月13日至15日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費以及全線深夜0-5時暫停收費；高乘載部分，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道9月13日、14日早上7-12時實施受管制；國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道14日、15日14-21時受管制，提醒民眾要多加留意疏導措施。

●9月13日重點壅塞時段及路段

國1上午南向

7-15時 楊梅-新竹系統（5倍）

9-16時 彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3上午南向

7-13時 土城-關西（5倍）

9-12 時 快官-霧峰（4倍）

國5上午南向

6-17時南港系統-坪林（5倍）

●中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。

(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。

(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。