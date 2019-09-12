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快訊／國道3號車禍「匝道暫封」！汐止要道上午大回堵　狂塞近3小時

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記者莊智勝／新北報導

國道3號汐止段12日清晨發生車禍 ，導致匝道封閉，再加上又逢上班尖峰時段，車潮短時間內湧現，連帶影響汐止幹道大同路、新台五路自6時許開始大塞車，直至上午9時後才逐漸緩解。民眾周小姐無奈地表示，孩子一早要從汐止到台北市上課，平時僅要半小時的車程，但今卻花了將近1小時，汐止路段堵塞相當嚴重。

▲▼國道3號汐止段車禍，連帶影響大同路、新台五路車流回堵，塞車進3小時。（圖／民眾提供）

▲▼國道3號汐止段車禍，連帶影響大同路、新台五路車流回堵，塞車進3小時。（圖／民眾提供）

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▲國道3號汐止段車禍，連帶影響大同路、新台五路車流回堵，塞車將近3小時。（圖／民眾提供，下同）

據悉，一輛滿載石灰的大貨車12日凌晨2時45分行經國道3號南向新台五路匝道口處時，突然失控自撞燈桿，導致大量石灰撒滿地，外側車道、路肩、匝道處都受到嚴重影響，由於石灰難以清理，因此清晨車潮逐漸湧現時，才會暫時封閉匝道口，造成國道、汐止大同路、新台五路大塞車。

▲▼國道3號貨車撞燈桿，石灰撒滿地，汐止大塞車。（圖／國道警察局提供）

▲▼國道3號貨車撞燈桿，石灰撒滿地，汐止大塞車。（圖／國道警察局提供）

▲▼國道3號貨車撞燈桿，石灰撒滿地，汐止大塞車。（圖／國道警察局提供）

▲大貨車凌晨自撞導致石灰撒滿地，因此汐止新台五路匝道12日上午暫時封閉。（圖／國道警察局提供）

事實上，汐止大同路、新台五路每逢上班時段就塞爆早已不是新聞，2019年1月才有汐止網友在臉書社團中悲喊，連日大雨導致大同路塞到紫爆，許多上班族一早出門就被卡在車陣中，原本短短10分鐘的路程，硬是耗上了1、2個小時，導致廣大的汐止人上網洗版抱怨，希望相關單位可以盡快「救救汐止的交通」，讓當地民眾擺脫長期以來的夢魘。

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