影／連假首日北部國道多處「紫爆」！5地雷路段曝光　國5恐堵11小時

記者蕭筠／台北報導

今（13）日是中秋假期第一天，高公局預估全天雙向交通量最大，估有120百萬車公里，為平常的1.4倍，尤其西部國道北部路段於上午7時、國5於6時後陸續有車流湧現。國1南下楊梅、湖口-竹北；國3三鶯段；國5南港系統都呈現「紫爆」時速不足20公里。

▲中秋連假首日國道南下湧返鄉車潮。（圖／資料照）



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【11:34更新】國1南下湖口服務區-竹北、三鶯-鶯歌系統持續車多，時速不到20公里，呈現「紫爆」狀態；國1北上內湖-東湖，同樣車多，時速只有17公里。另外，國1南下高架楊梅端-湖口以及竹北-新竹、國3三鶯-鶯歌系統以及龍潭-關西服務區、國5南下石碇-頭城，車速都不到40公里；國1北上三重-內湖、汐止-五堵，同樣車多，時速只有30幾公里。

【10:31更新】國1南下湖口-竹北、國3南下三鶯-鶯歌系統以及大溪-龍潭仍舊「紫爆」，時速不到20公里。另外，國1南下高架楊梅端-湖口及茄苳-香山、國3土城-三鶯以及鶯歌系統-大溪、國5南下石碇-頭城，時速都不到40公里。

高公局交通管理組科長曾國楨稍早說明，上午7時左右出現南下車潮，國1在楊梅到新竹、彰化系統，國3三鶯到關西、烏日到霧峰，國5南港到坪林；國3早上發生多起追撞事故，因此造成部分路段壅塞，而國5在清晨5時許到7時有一波車潮，是因為用路人趕在高乘載之前上路。曾國楨表示，目前看起來車流量跟以往的中秋節差不多，在預估範圍之內，也建議今明兩天要南下的用路人盡量下午時間出發，後兩天北返則盡量用上午時段出發。

【09:27更新】國1南下湖口-竹北持續呈現「紫爆」狀態，時速不到20公里；而高架楊梅端-湖口、竹北-新竹系統時速只有20幾公里，彰化系統-彰化時速不到40公里。另外，國3南下樹林-三鶯、大溪-龍潭也呈現「紫爆」狀態，時速只有19公里，三鶯-大溪、龍潭-關西服務區、茄苳-香山、中興系統-中興時速也不到40公里。至於國5南下，南港系統-坪林時速只有20幾公里，坪林-頭城不到40公里。

▲國道一早就塞爆。（圖／翻攝高速公路1968網站）

根據高公局先前預測，今天有5大必塞地雷路段，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰以及國5南向南港系統至坪林，提醒民眾出門前要多加留意國道訊息。

●9月13日重點壅塞時段及路段

國1上午南向

7-15時 楊梅-新竹系統（5倍）

9-16時 彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3上午南向

7-13時 土城-關西（5倍）

9-12 時 快官-霧峰（4倍）

國5上午南向

6-17時南港系統-坪林（5倍）

▲▼中秋連假首日國道地雷路段。（圖／高公局提供）



另為分散尖峰車流及抑制短途旅次，根據高公局規劃，9月13日至15日實施國5高乘載管制、匝道封閉、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控措施，提醒用路人如要開車出門，可先查詢地圖並妥善規劃行車路線，以避開壅塞路段及時段。

▲中秋假期國道疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖放大



●中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。

(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。

(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

