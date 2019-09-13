秋老虎過中秋！全台高溫「紫外線紅色警戒」　下週二變天

記者葉國吏／綜合報導

今天是中秋節，氣象專家吳德榮透露是典型的「秋老虎」型態，全台高溫、紫外線強，要注意防曬。

中央氣象局資料指出，今(13)日各地大多仍可以維持多雲到晴的天氣，除迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部、零星短暫陣雨外，午後嘉義以南地區及其他各地山區也有局部短暫雷陣雨，由於高壓勢力略減弱，降雨機率較今天高，雨區範圍也會比今天廣，另外，清晨至上午南部沿海也有些零星降雨；溫度方面，各地高溫約32-34度，白天仍顯炎熱。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，中秋節(13日)為「秋老虎」的天氣型態，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨的機率；中南部山區午後有很不明顯的局部短暫陣雨。中秋夜各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星飄雨的機率。今日氣溫：北部25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部23至35度。

▲雷達合成回波圖。

明日至下週一(14至16日)水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分鄰近平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，局部短暫雨的機率逐日提升，尤其在北海岸、東北角及北部山區；週日、下週一北台灣氣溫略降。下週二至週四(17至19日)的天氣，得視「熱帶系統」的動向而定，需持續觀察。

▼紫外線預報。