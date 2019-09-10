影／中秋連假「北中南東」天氣攻略出爐　收假日低壓帶來亂：北東變天

記者賴文萱／台北報導

中秋3天連假即將登場，氣象局製作一張圖說明連假期間北中南東的天氣概況，以目前的天氣預報資料來看，周五中秋節及周六，各地天氣大致不錯，僅部分地區偶有陣雨、午後雷陣雨，但周日低壓帶影響，北、東水氣增多，天氣不確定大。

▲中秋連假周五、六各地天氣大致穩定，但周日低壓帶影響，北、東水氣增多。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員李孟軒表示，中秋連假周五、周六之前，各地天氣穩定，僅基隆北海岸、東半部會有局部陣雨，午後南部、中部山區有短暫雷陣雨。不過，周日受到低壓帶影響，迎風面北部、東半部則會有短暫陣雨，中南部也要留意午後雷陣雨雨勢。

▲一張圖看中秋連假北中南東天氣概況。（圖／中央氣象局）

在賞月指數方面，中秋節當天宜蘭及基隆北海岸雲量偏多，看見月亮機率較低，大台北、花東地區也有些雲，要碰碰運氣，但西半部大致上賞月機率都不錯。

另外，位於菲律賓東方的熱帶擾動，目前雖有持續發展，但預估還要一段時間整合，現在大致上比較偏北移動，預估中秋前後將逐漸接近台灣東方海面。不過，由於也還沒增強為熱帶性低氣壓，未來動向不確定性大。至於影響台、澎、金、馬天氣的程度，還得視熱帶擾動發展的位置、強度和路徑而定，尚有很大的不確定性，氣象局提醒仍需注意最新的天氣預報。

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