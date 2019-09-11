影／琵琶最快明生成！2地區將變天「灌雨一周」　吳德榮：颱風侵台機率仍存在

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓距離台灣仍約2000公里遠，未來有增強為第16號輕度颱風琵琶（PEIPAH）的趨勢，但路徑變數大，預估未來兩天高溫炎熱，15日（周日）開始南方低壓帶北抬，迎風面北東地區降雨漸明顯，下周開始北東變天，有局部短暫陣雨，午後雷陣雨也擴大。前預報中心主任吳德榮並示警，依據電腦模擬預測，準颱風「侵襲台灣的機率仍存在」！

▲琵琶最快明生成！吳德榮：颱風侵台機率仍存在。（圖／中央氣象局）



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吳德榮11日晚間在《三立準氣象》預報，下周持續注意即將形成的琵琶颱風，為何現在熱帶低壓走這麼慢？從電腦模擬圖可看出端倪，該系統主要在季風低壓裡運動，路徑走起來呈擺線狀況，因此延遲影響台灣的時間至下周。依據系集模擬，加拿大預估有一部份是朝台灣來，也有跑走的現象，美國也認為撲台，「侵襲台灣的機率還是存在」。

▲菲律賓東方低壓帶15日將北抬，北東開始變天出現降雨。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



秋老虎發威！吳德榮指出，位在菲律賓東方海面的熱帶擾動還在醞釀中，最快12日才會變成颱風，依據氣象局地面天氣圖，熱帶擾動到15日都不會靠近台灣，因此天氣相當穩定，到了周末，水氣稍增多，北台灣雲量增多，以北海岸東北角降雨最多，午後山區也有微量降雨，12、13日（周四、五）太平洋高壓籠罩，天氣最穩定。

氣象局預報，12日仍受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意36度左右高溫，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，午後在山區、近山區也有小範圍雷陣雨。中秋前期高壓影響，天氣大致穩定，後期低壓帶北抬影響台灣，內有熱帶低壓正逐漸發展為台瘋趨勢。

氣象局指出，15日太平洋高壓勢力減弱，南方低壓帶開始北抬，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨趨於明顯，大台北地區降雨機率增高，午後雷陣雨的範圍也有擴大趨勢16至18日（下周一至三）受低壓帶影響，大氣環境不穩定，東半部及北部有局部短暫陣雨，中南部雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，一直到21日（下周六）都受低壓帶影響，環境偏東北風，東半部及北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

▼準琵琶移動路徑緩慢難預測，延遲影響台灣時間。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

