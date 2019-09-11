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影／16號颱風琵琶最快今生成！模擬路徑曝光　中秋連假「收假日變天轉雨」

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記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（11日）或周四（12日）有機會增強成颱風，未來動向還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第16號颱風「琵琶」（ Peipah，澳門提供，指琵琶魚），而如今各國模式模擬的路徑也曝光。氣象局也製作一張圖讓民眾了解3天中秋連假天氣。

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▲氣象局說，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向東北東移動，時速14公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／翻攝JTWC）

請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣穩定，南部和各地山區有午後雷陣雨，各地高溫約32到35度，桃園以北地區有機會來到36度，穩定的天氣將維持到周五（13日）中秋節。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀提醒，周六（14日）水氣稍多，午後雷雨範圍較廣；周日（15日）到下周二（17日）低壓帶影響，水氣比較多，東半部和北部有些降雨。

陳伊秀說，目前在菲律賓東方海面有個熱帶低壓，今天或周四有機會成颱，至於未來動向要等成颱後才會比較確定，但目前來看，中秋連假天氣往好的地方修正，屆時低壓帶偏向在台灣東邊。

至於近期是否會有兩個颱風接力生成？陳伊秀表示，目前洋面上只有一個熱帶低壓，等到真的有另一個熱帶低壓生成，「再來說會有兩颱比較保險。」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼陳伊秀說，熱帶低壓今或周四有機會成颱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬該熱帶系統未來動向。（圖／點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼氣象局製作天氣圖讓民眾了解中秋連假天氣。（圖／點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
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