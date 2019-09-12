影／琵琶颱風最快今生成！模擬路徑成「擺線運動」　有幾條離台灣很近　

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面熱帶低壓，最快在今天發展成第16號颱風琵琶，各國模擬路徑也出爐，其中有部分路徑逼近台灣。吳德榮表示，目前模擬路徑仍很分散，不確定性高，但可以確定的是對中秋連假天氣尚無影響。

▲最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)，系集路徑模擬皆顯示，熱帶系統在菲律賓東方海面，呈現「擺線」運動(藍圈)。有部分系集模擬的路徑離台灣很近，應密切觀察。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

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中央氣象局預報員官欣平表示，今(12)日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，中午過後在山區、近山區亦有小範圍雷陣雨；天氣依舊悶熱，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意36度左右高溫，氣象局也針對桃園、新竹縣市、苗栗發佈高溫資訊，其中桃園為橙色、有連續出現36度高溫的機率，要多加注意。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，受「季風低壓」環流東北緣的導引，轉向西北移動。今、明兩天有發展成「颱風」的機率。不過因季風低壓環流引導之下，熱帶低壓呈現「擺線運動」，所以靠近台灣的時間延遲。

不過吳德榮透露，有部分系集模擬的路徑離台灣很近，雖佔少數(反映機率)，仍不宜忽略。但整體而言，下週系集模擬的路徑很分散，顯示「不確定性」很高，應持續觀察最新模式的調整。