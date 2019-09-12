　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／琵琶颱風最快今生成！模擬路徑成「擺線運動」　有幾條離台灣很近　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面熱帶低壓，最快在今天發展成第16號颱風琵琶，各國模擬路徑也出爐，其中有部分路徑逼近台灣。吳德榮表示，目前模擬路徑仍很分散，不確定性高，但可以確定的是對中秋連假天氣尚無影響。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)，系集路徑模擬皆顯示，熱帶系統在菲律賓東方海面，呈現「擺線」運動(藍圈)。有部分系集模擬的路徑離台灣很近，應密切觀察。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員官欣平表示，今(12)日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，中午過後在山區、近山區亦有小範圍雷陣雨；天氣依舊悶熱，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意36度左右高溫，氣象局也針對桃園、新竹縣市、苗栗發佈高溫資訊，其中桃園為橙色、有連續出現36度高溫的機率，要多加注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，受「季風低壓」環流東北緣的導引，轉向西北移動。今、明兩天有發展成「颱風」的機率。不過因季風低壓環流引導之下，熱帶低壓呈現「擺線運動」，所以靠近台灣的時間延遲。

不過吳德榮透露，有部分系集模擬的路徑離台灣很近，雖佔少數(反映機率)，仍不宜忽略。但整體而言，下週系集模擬的路徑很分散，顯示「不確定性」很高，應持續觀察最新模式的調整。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

真惡劣！男佯稱要買蒜頭　老農好心扛上車「他沒付錢開走」

就是愛來台灣打工　越籍移工面臨三度驅逐出境命運

親眼看鄭爽吻其他男人！　張恒節目錄一半…突喊導演「不拍了」：我要分手

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

世籃賽／惡夢！美國89比94兵敗塞爾維亞　創隊史最差成績

小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

荷蘭醫師替失智婦安樂死判無罪　法院挺：患者已無判斷能力

致敬史匹柏！《笑笑羊》電影版新角色加盟　樂壇天后獻聲

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓距離台灣仍約2000公里遠，未來有增強為第16號輕度颱風琵琶（PEIPAH）的趨勢，但路徑變數大，預估未來兩天高溫炎熱，15日（周日）開始南方低壓帶北抬，迎風面北東地區降雨漸明顯，16至21日受低壓帶影響，北東變天有局部短暫陣雨，午後雷陣雨擴大。前預報中心主任吳德榮並示警，依據電腦模擬預測，準颱風「侵襲台灣的機率仍存在」！

中秋3天連假全台「天氣攻略」

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　中秋連假收假日變天

一張圖看中秋連假「北中南東」天氣

快訊／06：52宜蘭規模3.0地震　最大震度5級

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面