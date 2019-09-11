中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

▲中秋連假漸進式變天，周日北、東水氣多，要留意不定時降雨可能有局部較大雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

中秋連假將至，氣象局指出，3天假期天氣為漸進式變化，降雨一天比一天多，周五中秋節當天各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部會有局部降雨，周六、日雨區擴大，其中，收假日大台北、宜花東地區都要注意不定時降雨，午後雷陣雨範圍更廣，雨勢也會更明顯。

氣象預報員陳建安表示，中秋連假期間，太平洋高壓勢力一天比一天弱，天氣也是漸進式變化。中秋節周五，各地天氣不錯，都是晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部局部降雨，山區、近山區平地要留意午後雷陣雨。

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但周六、日降雨一天比一天多，周六連大台北東側也要留意不定時降雨，南部地區則要注意午後雷陣雨雨勢；周日是天氣轉變過程，基隆北海岸、大台北及宜花東地區可能會有不定時降雨，也有可能有局部較大雨勢。另外，周日午後雷陣雨範圍更廣、降雨更明顯，除中部平地外，各地都有下雨可能。

▲菲東熱帶性低氣壓周四、五可能生成颱風，未來路徑不確定性大。（圖／中央氣象局）

至於位在菲律賓東方的熱帶性低氣壓，周四、五有發展成輕颱趨勢，因處於大低壓帶裡頭，路徑變數還很大。下周一起受到大低壓帶北抬影響，北部、東半部天氣不穩，中南部雲量也會變多。

▲天氣風險製作一張圖，分析中秋連假各地天氣。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險公司則分析，今年中秋假期，颱風來攪局的機會不高，但台灣位在大型低壓帶的邊緣，三天都是偏東北風的環境；這還不是真正的入秋，不過北部在夜晚、清晨會稍微涼一些。

天氣風險表示，周五中秋節時東北風還比較微弱，周六、日隨東方的低壓待逐漸接近，水氣越來越多，迎風面的北部、宜蘭降雨機會增高，全天都有短暫陣雨的機會。

天氣風險分析，東北風的環境，午後雷雨就容易出現在南部、花東山區，因此晚間的雲量可能還是偏多。中部在連假期間天氣大致穩定，賞月機會高。

中秋連假各地天氣重點：

1.東北風與水氣，一天比一天多

2.南部午後易有雨，中部賞月機會高

3.連假後期開始，留意颱風動態

需要注意的是，菲律賓東方的大型低壓帶中有許多「旋轉的中心」，其中95W熱帶低壓有可能在這兩天發展為第16號颱風「琵琶」，生成後會緩慢向西北移動。這個大低壓帶中，也不排除會出現其他的熱帶系統，加上北方太平洋高壓和西風帶的角力，局勢相當複雜，不排除颱風有更接近台灣的機會，周末至下周要密切關注。