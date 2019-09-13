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中秋連假喝起來！星巴克、西雅圖「咖啡買1送1」　麥當勞深夜免費送

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記者曾婉婷／綜合報導

中秋佳節月圓人團圓，不論是家人還是好友都該聚一聚。對此，有不少業者推出咖啡優惠活動，不論是星巴克、西雅圖等連鎖咖啡店，還是麥當勞或摩斯漢堡等都有好康，快一起來喝一杯吧！

▲▼咖啡優惠 。（圖／取自官網）

★星巴克於9/30前推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，期間進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯，不僅能看咖啡運勢祝福，還可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、第二杯半價等。

★西雅圖極品咖啡於9/13到9/15連三天，每天下午的16：00到晚上20：00期間，至門市單點大杯美式咖啡，可享買一送一優惠。

★丹堤咖啡於中秋節（9/13）當日推出限定活動，全系列飲品大杯可享買一送一優惠。優惠圖片可至丹堤咖啡官網或FB粉絲團取得。

▲▼咖啡優惠 。（圖／取自官網）

★cama café自9/4起即推出會員限定的「療癒1+1」活動，凡購買任一「現烘焙咖啡系列」飲品，並搭配任一餅乾，飲品隨即免費中杯升級大杯。該活動到9/17止，每個會員都可使用兩次。

★為歡慶25週年，怡客咖啡再推出優惠活動，自即日起到9/30前，除了可享飲品第二杯半價優惠外，平日10點半前「點餐加飲料」還可現折50元，而10點半過後或假日則可折30元。

★麥當勞自9/13到9/15期間，於國道免收費時段（00：00～05：00）到全台得來速，出示App簡訊通知畫面，即可免費獲得一杯特選黑咖啡。

★摩斯漢堡自9/10～9/16推出LINE好友獨享優惠，期間出示圖片可享摩斯咖啡買一送一。

▲▼咖啡優惠 。（圖／取自官網）

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