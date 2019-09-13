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中秋連假「4大超商優惠懶人包」！小7拿鐵第2杯半價　全家仙女奶茶特價39元

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▲▼ 超商中秋優惠 。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE推出中秋節LINE優惠限定活動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接中秋連假來臨，許多消費者已經規劃好出遊、烤肉的行程，對此四大超商紛紛推出優惠活動，不論是咖啡還是相關商品等都有特價，讓民眾與家人好友一起分享好康，歡慶團聚時刻。

7-ELEVEN自即日起推出「秋季啤酒大賞」指定品項任選3件85折，多入數啤酒可享63～85折的優惠。同時看好出遊團聚的咖啡商機，CITY CAFE推出中秋節LINE優惠限定活動，於9/12～9/15連續4天，推出特大杯拿鐵第2杯半價。而現萃茶同樣也是全品項可享第二杯半價優惠。此外，為慶祝CITY CAFE精品咖啡達千店，即日起至9/24推出精品咖啡第二杯半價活動。

全家除了針對烤肉相關產品祭出優惠外，也因應出遊潮及連假期間氣溫攀升，推出Let’s Café冰咖啡、冰茶飲、冰沙以及霜淇淋的不同時段優惠活動，包含陽光紅柚氣泡咖啡與酷繽沙全品項特價35元（9/11～9/15）；以及仙女紅茶特價29元、仙女醇奶茶特價39元（9/11～9/24）；霜淇淋口味全品項特價29元（9/11～9/19）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 超商中秋優惠 。（圖／業者提供）

而萊爾富則自9/11至9/17期間，在Hi-Life VIP會員APP上推出買49杯大杯咖啡，再送50杯優惠，等於買一送一再多送一杯，並自9/9至9/15期間，加入萊爾富官方LINE好友，可獨享哈根達斯指定冰淇淋、雪糕特價69元好康（原價105元）。另自9/11至10/8，萊爾富全台門市祭出百件熱銷商品最低買一送一起，使用HiPay行動支付綁定聯邦賴點卡，消費滿200元最高還可享27.5%回饋。

至於OK超商則因應中秋連假烤肉，推出「巨型寶特飲品聯促」，包括可口可樂、雪碧、黑松沙士等巨型寶特飲品，皆享第二件6折，兩件合購80元優惠。另OK APP會員可享黑松沙士原味2L、金蘭烤肉醬（240G）等同品項第二件5折優惠。另在中秋三天連假期間，OK也推出多款即時鮮食優惠，包括台畜爆漿起司熱狗第二件15元、經典葡式蛋塔搭配中杯拿鐵組合價69元等。

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