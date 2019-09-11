普悠瑪翻車教訓！台鐵購1100台平板發配司機排解狀況　最快9月底上路用

▲台鐵添購1100台平板，將運轉、維修手冊電子化，增加排除事故效率。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

去年普悠瑪新馬翻覆事故，司機員邊開車邊排解故障問題，但曝光的音檔顯見台鐵人員間溝通不良、描述上也不是很精確。為此，台鐵砸2400萬添購1100套可攜帶式平板電腦，建置「行動裝置管理系統」（MDM系統），將司機員運轉手冊與運轉資料及檢修人員車輛維修等手冊電子化，可透過平板更即時查找故障排除及問題處理資訊，增加作業效率，降低溝通不良問題，預估最快9月底上路。

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▲台鐵機務處處長宋鴻康說明，添購1100套平板電腦，建置「行動裝置管理系統」（MDM系統）。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵機務處處長宋鴻康表示，普悠瑪事故後，感覺到人員間溝通確實還有努力空間，為讓溝通不會產生誤解，台鐵購入1100套平板電腦，要配發給司機員及檢修人員，透過建置的MDM系統，把所有重要資訊電子化後存入平版中，就可以增加時效性，縮短處理時間。

他說，以前司機員或檢修人員常抱怨上班都要帶又重又厚的運轉或維修手冊，要排除故障或是處理問題時，要翻書查找也比較困難，現在電子化後，透過平板翻查資料就可以更迅速，也可以減少紙張的使用。

▲檢修人員9月起可以購過平板翻查維修手冊，加速事故檢修效率。（圖／台鐵提供）

未來該系統規劃持續擴充功能，會經由整合及大數據分析較容易發生故障的原因，把靜態圖片拍成動態影像教學，更清楚地去協助司機員及維修人員故障的診斷與排除。另外，也規劃增加司機員資訊回報輔助系統、檢修安全回報系統、檢修人員表格電子化等，下一階段預計還再添購650台平板電腦。

▲▼台鐵預計持續擴充系統功能，要將靜態圖片轉乘動態影片，讓司機員或檢修人員可以更清楚了解處理問題的步驟。（圖／記者賴文萱攝）

不過，因為現行運轉規章裡頭，規定司機在行駛中不得使用3C產品，否則會面臨記過等處分，但因接下來平板將是會正式配備的用品，目前台鐵也會提出規章修正，並報給主導法規的運安會，預計最快9月底可以修正完成並上路，目前已經先完成教育訓練。至於維修人員部分，因沒有涉及法規限制，9月已經都發給每個段2個平板，並正式實施。