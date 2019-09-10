被指「學歷造假」　蔡英文：真的事情是假不了的

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時針對學歷造假一事強調，「真的事情是假不了的。」（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統10日出席桃園行程時，針對媒體詢問有關學歷造假案時回應：「我想學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的」；此外針對高雄市長韓國瑜在造勢場合中，特別針對反送中事件說「別人在流血，您在補血」，蔡英文表示：「這是很嚴肅的議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。」

蔡英文10日下午參加位於桃園市龍潭區渴望園區舉辦的「全國原住民文化健康站負責人研習營」，為與會負責人頒獎與勉勵，會後接受媒體聯訪時對於多項時事議題發表看法。

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時全國原住民族文化健康站負責人研習營時，對與會負責人發表談話。（圖／記者沈繼昌攝）

其中前陸委會主委賴幸媛曾提及過去與蔡英文當室友時的經驗，以及學歷造假等議題，蔡英文認為：「我想學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的」。

另外，有關高鐵確定南延至屏東案，有很多贊成跟反對意見，反對者認為這個時間點是選舉買票，郭台銘幕僚也出來說這是郭董之前提出的想法，也很樂見總統跟隨他的想法，蔡英文回應指出，高鐵向屏東延伸這個案子，事實上在行政部門討論蠻久的，做了相關評估與很多路線討論，這不僅是延伸到屏東本身的問題，也是台灣國土整體規劃問題，我們希望在台灣西岸高鐵系統跟東岸的快捷系統可以整合起來，連結成一個全台灣快速的軌道網路，對台灣打通任督二脈是非常重要的，對我們未來發展也是非常重要的。

韓國瑜前天在新北市造勢場合中，曾提到針對反送中事件提出意見，說「別人在流血，您在補血」？甚至在造勢大會上爆粗口；蔡英文表示，香港的事情我相信全世界都很關心，全台灣的人都很關心，作為總統也應該表達關心，這是一個很嚴肅議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。至於爆粗口，這個事情社會評論已經很多了，我也不用多做評論，但競選總統的人也應該要特別謹慎，一言一行全國人民都會很關注。

另外，媒體還提及，陳前總統一直踩紅線，國民黨就批評綠營對他輕放？柯市長說就這件事您在2012年早就應該處理，這樣會比較好？

蔡英文強調，這件事情我想我們還是持續關心陳前總統的健康狀況，其他的事情我們由司法機關來決定；近來柯市長的指教蠻多的，我是覺得與其事事評論倒不如專心地把市政做好，我們這裡就有一個六都第一名的市長鄭文燦，我覺得當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的，要熟悉市政，那麼是需要時間，但如果說要競選總統或其他工作的話，那勢必是要分心的，我想這是一個無可迴避的問題，民選的首長都背負民意很大壓力，人民投票給我們就表示人民對我們是有期待的，把我們工作做好，同樣的道理，現任的市長們，包括鄭文燦，都應該以市政為優先。

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