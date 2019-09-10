　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指「學歷造假」　蔡英文：真的事情是假不了的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時針對學歷造假一事強調，「真的事情是假不了的。」（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時針對學歷造假一事強調，「真的事情是假不了的。」（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統10日出席桃園行程時，針對媒體詢問有關學歷造假案時回應：「我想學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的」；此外針對高雄市長韓國瑜在造勢場合中，特別針對反送中事件說「別人在流血，您在補血」，蔡英文表示：「這是很嚴肅的議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。」

蔡英文10日下午參加位於桃園市龍潭區渴望園區舉辦的「全國原住民文化健康站負責人研習營」，為與會負責人頒獎與勉勵，會後接受媒體聯訪時對於多項時事議題發表看法。

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時全國原住民族文化健康站負責人研習營時，對與會負責人發表談話。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統10日出席桃園市行程時全國原住民族文化健康站負責人研習營時，對與會負責人發表談話。（圖／記者沈繼昌攝）

其中前陸委會主委賴幸媛曾提及過去與蔡英文當室友時的經驗，以及學歷造假等議題，蔡英文認為：「我想學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的」。

另外，有關高鐵確定南延至屏東案，有很多贊成跟反對意見，反對者認為這個時間點是選舉買票，郭台銘幕僚也出來說這是郭董之前提出的想法，也很樂見總統跟隨他的想法，蔡英文回應指出，高鐵向屏東延伸這個案子，事實上在行政部門討論蠻久的，做了相關評估與很多路線討論，這不僅是延伸到屏東本身的問題，也是台灣國土整體規劃問題，我們希望在台灣西岸高鐵系統跟東岸的快捷系統可以整合起來，連結成一個全台灣快速的軌道網路，對台灣打通任督二脈是非常重要的，對我們未來發展也是非常重要的。

韓國瑜前天在新北市造勢場合中，曾提到針對反送中事件提出意見，說「別人在流血，您在補血」？甚至在造勢大會上爆粗口；蔡英文表示，香港的事情我相信全世界都很關心，全台灣的人都很關心，作為總統也應該表達關心，這是一個很嚴肅議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。至於爆粗口，這個事情社會評論已經很多了，我也不用多做評論，但競選總統的人也應該要特別謹慎，一言一行全國人民都會很關注。

另外，媒體還提及，陳前總統一直踩紅線，國民黨就批評綠營對他輕放？柯市長說就這件事您在2012年早就應該處理，這樣會比較好？

蔡英文強調，這件事情我想我們還是持續關心陳前總統的健康狀況，其他的事情我們由司法機關來決定；近來柯市長的指教蠻多的，我是覺得與其事事評論倒不如專心地把市政做好，我們這裡就有一個六都第一名的市長鄭文燦，我覺得當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的，要熟悉市政，那麼是需要時間，但如果說要競選總統或其他工作的話，那勢必是要分心的，我想這是一個無可迴避的問題，民選的首長都背負民意很大壓力，人民投票給我們就表示人民對我們是有期待的，把我們工作做好，同樣的道理，現任的市長們，包括鄭文燦，都應該以市政為優先。

【更多新聞】

►店員挑的！中秋節第一張台彩「1000萬大富翁」刮刮樂頭獎桃園刮出

►替友人討債僅憑一張照片「錯認瞎抓」　找錯人還打錯人遭法辦

►KTV「看三小」遭海K致死　家屬對共犯聲請再議仍不起訴

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜評丁丁「佛系」　侯友宜挺..

更多熱門

相關新聞

柯文哲追扁案　蔡英文請鄭文燦教如何專心市政

總統蔡英文10日下午，在桃園市長鄭文燦陪同下，出席原住民族文化健康站計畫負責人研習營。針對台北市長柯文哲追問扁案看法時，她表示，近來柯市長的指教蠻多的，與其事事評論，倒不如專心地把他的市政做好，並請在一旁是六都評比第一的鄭文燦，發表如何專注市政。

蔡英文特指部慰勉　贈秋節慰問金

新加坡經濟「負成長」？台灣對美出口「創新高」？

幕後／索羅門友邦拉鋸！台灣不孤單　美日澳加入「團體戰」

國軍「興安專案」新營舍新竹啟用

關鍵字：

蔡英文假學歷案真的假不了高鐵延伸屏東早已評估過

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面