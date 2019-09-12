逆子弒母砍頭免死關鍵曝！　法官認「中安毒」＋姊哭求槍下留人

▲桃園逆子弒親案主嫌梁崇銘案，地院下午4時宣判無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園中壢區一名逆子梁崇銘2018年間犯下斬首母親，還將頭顱丟到住家樓下的驚人案件，引起社會大眾一片譁然，桃園地院12日下午宣判他無期徒刑，並褫奪公權終身。

回顧案情，梁男2018年10月18日晚間與母親發生嚴重爭吵，竟持菜刀、西瓜刀與開山刀砍向母親，還一連砍了37刀，造成媽媽當場血流不止身亡。梁男事後竟還沒有停止動作，還狠心砍下母親頭顱，並從住家12樓下1樓庭院。

警方獲報趕抵現場，梁男一度抗拒，還將屋內家具丟至1樓，警方衝入屋內後找到梁母屍體，發現她其中兩隻手掌幾乎被砍斷，梁男手段相當兇殘。

▲梁崇銘在砍殺母親後還剁下頭，接著丟下樓，手段相當兇殘。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方在偵辦期間，發現梁男從未掉過一滴眼淚，也未曾有過懺悔，就連檢方提醒母親血淋淋照片時也沒有道歉、毫無懺悔之意，全程儼如旁觀者冷眼看待，認為有永久與社會隔離必要，檢方具體求處死刑。

然而，事後梁男姊姊以加出身分出庭時，聲淚俱下表示，弟弟因為毒品導致腦神經受損，希望法官別判他死刑，且梁男在經過精神鑑定後，也被確診他因吸食毒品導致精神障礙，才讓他做出違法行為，法官依法規定須減輕其刑，因此依上訴兩項理由，判處梁男無期徒刑，褫奪公權終身。

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