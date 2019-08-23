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砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑

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▲桃園市梁姓男子去年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，23日出庭坦承殺母。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子2018年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，23日出庭坦承殺母。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

去年犯下弒母砍頭駭人聽聞的梁姓男子23日出庭應訊，檢方以梁男從頭到尾沒掉過一滴淚、懺悔過，儼然冷眼旁觀為由向法官具體求處死刑；梁男則打破沉默坦承對不起媽媽與家人，請依法執行，梁的姐姐向法官求情，希望別判處死刑，讓梁有機會重返社會，院檢辯論終結後，審判長諭令9月12日宣判。

檢方起訴書指出，去年10月18日晚間6時許，34歲的梁男以菜刀、西瓜刀與開山刀向66歲的媽媽連37刀，造成媽媽當場流血不止死亡，梁男還砍下媽媽頭顱從12樓丟向一樓庭院，警消據報趕抵後，梁男一度抗拒，還將屋內家具丟至一樓，警消衝入屋內後找到梁母屍體，其中兩隻手掌幾乎被砍斷，頭顱則被丟棄至一樓，梁男瘋狂殘忍行徑令人髮指。

▲桃園市梁姓男子去年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，警方現場蒐證（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子去年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，警方現場蒐證（資料照／記者沈繼昌翻攝）

梁男23日中午出庭時表情還算正定，審判長出示包括法醫研究所驗屍鑑定、桃園療養院報告與案發時員警、鄰居等證人證詞與相關筆錄，這方面包括檢方與梁男等都沒有意見。

檢方認為，案發時梁的精神狀況不穩，經送交法醫研究所鑑定報告認為，梁因施用大量安非他命導致中毒，精神與鑑定能力喪失導致有瘋狂殺人結果，但根據桃療神鑑定報告，梁當時辨識行為能力下降，但未達不能的程度，梁也說看過朋友施用安毒出現幻聽、被害妄想的行為，證明仍有辨識能力。

檢方強調，且法醫研究所報告與桃療意見相左，不能證明梁有精神喪失具體依據。此外，從偵訊至收押期間，梁男從未掉過一滴淚，也未曾就案情懺悔過，就連檢方提醒母親血淋淋照片時也沒有道歉、毫無懺悔之意，全程儼如旁觀者冷眼看待，認為有永久與社會隔離必要，檢方具體求處死刑。

梁說，對於當天砍殺母親經過，他記不清楚，但與母親相處過程還算普通，每月不論有無工作都會給媽媽3000元生活費，審判長詢問對於砍死自己媽媽有無感想？梁則低調回說「就面對啊，自己吸毒後產生的行為，也只能面對」，至於檢方求處死刑，梁也說，請依法執行。

梁的辯護人說，梁雖稱對犯案情節不知道，但經提示也認罪，法醫研究所鑑定因毒品影響行為能力，符合當時凶殘表現，被警方逮捕時甚至還出言道謝，可見當時精神確實異常，梁出現毫無同理心情緒應屬精神疾病表現，但不代表完全無悔意，梁願誠實面對刑責，認為梁的存在值得好好被研究，針對此案未來可做防治與保護社會之目的，建請免除死刑。

梁男最後坦承殺害母親，常對不起家人，自己未流淚不是不後悔，而是不知該說什麼，自己的確做錯事，願意接受刑責，請依法執行；梁的姊姊表示，發生這件事讓她與家人都很錯愕，媽媽與弟弟都是至親，弟弟犯下滔天大錯，但請求法院念在弟弟受到毒品影響，不要判死刑。

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關鍵字：逆子,弒母砍頭,出庭認錯,檢方求處死刑,法院9月宣判

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