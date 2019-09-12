打造全國第一好米！　宜蘭嚴選優質米決賽啟動

▲「2019年宜蘭嚴選優質米」競賽決賽啟動，要締造全國第一好米。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣農會繼2018年舉辦第一屆宜蘭嚴選優質米競賽大獲好評後，再次舉辦「2019年宜蘭嚴選優質米」競賽，13名農友通過初賽嚴格篩選，將再經決賽洗禮，締造全國第一好米。

宜縣農會表示，「2019年宜蘭嚴選優質米」競賽，有40位農友（約25公頃土地）參與，經過初賽嚴格的篩選機制，包含專家學者田間檢查、農藥殘留檢驗（不得檢出農藥殘留）及委託第三方公正單位（SGS）辦理DNA鑑定，與稻穀分析等繁雜的程序後，最後僅有13名農友（面積6-7公頃）獲得最終決選的門票。

12日縣農會於縣府大廳舉辦「2019年宜蘭嚴選優質米」記者會，並由宜蘭縣長林姿妙正式啟動決賽活動。

「2019年宜蘭嚴選優質米」決選賽程，共分為3大項目，首先9月14日（六）下午4時至6時，於宜蘭市新月廣場1樓（老樹廣場），舉辦人氣獎票選活動及企業品評，當天將現場邀請100位民眾一同參加試吃票選，完成後可領取精美小禮物一份；企業品評部分則邀請縣內知名餐飲業者、美食家、餐飲師、營養師及廚師等來現場試吃評分。

9月20日（五）上午9時至中午12時，於縣農會3樓舉辦專家品評，將邀請改良場、研究與學術單位等專家學者擔任評審，以專業角度謹慎評選各位農民辛苦栽種的結晶成果，同時公佈前3名與人氣獎得主。

最後10月12日（六）上午11時，於新月廣場1樓（老樹廣場）舉辦頒獎典禮及農產品展售促銷活動，將邀請縣長林姿妙頒獎。