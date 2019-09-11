馬路加味！人孔蓋湧糞泉　宜縣府：9月底解除冒水危機

▲宜蘭市代表會前馬路加味！人孔蓋湧糞泉，宜縣府預計9月底解除冒水危機。（圖／林麗提供）

記者游芳男／宜蘭報導

馬路加味！宜蘭市代表會前污水下水道工程造成人孔蓋湧糞泉，臭味讓居民受不了，且周圍路面地基流失山現下陷等情形，宜蘭縣府表示，因管路複雜且部分路基掏空，經召集相關單位緊急處理並邀請專家現勘後，工程推進速度漸入佳境，因繞流導致沉積物惡臭問題，也在加強清洗頻率且9月底即可通水，解除人孔冒水危機解除，而整體工程預計於10月底完工。

宜蘭縣府說，2019年4月30日辦理污水下水道年度巡檢時，發現宜蘭市中山路2段與民權路1段交會口（宜蘭市代表會前）出現大量泥沙湧入污水管道內，造成堵塞及周圍路面下陷等情形，恐造成道路掏空進而影響交通安全。

縣府立即成立緊急應變小組，派員佈設預警性安全圍籬及鑿除周圍路面檢視地質狀況，發現該處路基嚴重掏空，各式管線（污水、電力、電信及自來水）皆已沉陷，所幸及時發現，立刻召集所有相關單位通力合作，實施地質改良、級配回填、管線臨時遷移及鄰近建物地基鞏固等相關緊急處理。

這處污水下水道係使用中之主幹管（管徑500mm），為使約700戶家庭污水得以宣洩，藉由路側排水溝施設緊急繞流，但受限於道路側溝寬度因素，僅能選用較原污水管徑小之繞流管，於用水量較大之假日及豪大雨時仍無法負荷，導致污水人孔冒水引發惡臭之情形。

為此，除增加巡檢人員清洗頻率外，更與宜蘭市公所、宜蘭市代表會及當地里長合作，即時聯絡及派員處理，將當地居民生活品質影響降至最低。

至於管線修復部分，也邀集國內污水下水道專家現勘研擬後，因位處交通要道，各式管線密布，故需以深層高壓灌漿止水及人工打除汰換方式修復污水管線，施工人員須忍受污水管內惡臭，及缺氧的環境在地下8公尺深，且管徑僅100公分鋼套環內，曲身施工以及出土排渣，同時因地下水流及砂土環境等因素，導致地質改良止水效果不佳，目前已發生多次漏水引發大量泥水湧入管內，所幸施工人員皆即時撤離免於生命危險。

在施工人員積極搶修下，目前僅剩2.5公尺即可搶通污水管線，倘施工順利，預計9月底即可通水，解除人孔冒水危機，並於10月底前完成周邊零星修復工程。