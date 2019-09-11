　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

馬路加味！人孔蓋湧糞泉　宜縣府：9月底解除冒水危機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宜蘭市代表會前的污水下水道工程惹禍，馬路加味湧出污水飄臭味。（圖／縣議員林麗提供）

▲宜蘭市代表會前馬路加味！人孔蓋湧糞泉，宜縣府預計9月底解除冒水危機。（圖／林麗提供）

記者游芳男／宜蘭報導

馬路加味！宜蘭市代表會前污水下水道工程造成人孔蓋湧糞泉，臭味讓居民受不了，且周圍路面地基流失山現下陷等情形，宜蘭縣府表示，因管路複雜且部分路基掏空，經召集相關單位緊急處理並邀請專家現勘後，工程推進速度漸入佳境，因繞流導致沉積物惡臭問題，也在加強清洗頻率且9月底即可通水，解除人孔冒水危機解除，而整體工程預計於10月底完工。

▲▼宜蘭市代表會前馬路加味！人孔蓋湧糞泉，宜縣府預計9月底解除冒水危機。（圖／林麗提供）

▲▼宜蘭市代表會前馬路加味！人孔蓋湧糞泉，宜縣府預計9月底解除冒水危機。（圖／林麗提供）

宜蘭縣府說，2019年4月30日辦理污水下水道年度巡檢時，發現宜蘭市中山路2段與民權路1段交會口（宜蘭市代表會前）出現大量泥沙湧入污水管道內，造成堵塞及周圍路面下陷等情形，恐造成道路掏空進而影響交通安全。

縣府立即成立緊急應變小組，派員佈設預警性安全圍籬及鑿除周圍路面檢視地質狀況，發現該處路基嚴重掏空，各式管線（污水、電力、電信及自來水）皆已沉陷，所幸及時發現，立刻召集所有相關單位通力合作，實施地質改良、級配回填、管線臨時遷移及鄰近建物地基鞏固等相關緊急處理。

這處污水下水道係使用中之主幹管（管徑500mm），為使約700戶家庭污水得以宣洩，藉由路側排水溝施設緊急繞流，但受限於道路側溝寬度因素，僅能選用較原污水管徑小之繞流管，於用水量較大之假日及豪大雨時仍無法負荷，導致污水人孔冒水引發惡臭之情形。

為此，除增加巡檢人員清洗頻率外，更與宜蘭市公所、宜蘭市代表會及當地里長合作，即時聯絡及派員處理，將當地居民生活品質影響降至最低。

至於管線修復部分，也邀集國內污水下水道專家現勘研擬後，因位處交通要道，各式管線密布，故需以深層高壓灌漿止水及人工打除汰換方式修復污水管線，施工人員須忍受污水管內惡臭，及缺氧的環境在地下8公尺深，且管徑僅100公分鋼套環內，曲身施工以及出土排渣，同時因地下水流及砂土環境等因素，導致地質改良止水效果不佳，目前已發生多次漏水引發大量泥水湧入管內，所幸施工人員皆即時撤離免於生命危險。

在施工人員積極搶修下，目前僅剩2.5公尺即可搶通污水管線，倘施工順利，預計9月底即可通水，解除人孔冒水危機，並於10月底前完成周邊零星修復工程。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

月光．海音樂會瘋中秋　14日、15日帶您進入月光奇幻最終場

花蓮柚台北開賣！老欉4比6黃金糖酸比　尾韻多層次回甘

巷弄長照站結合國小西餐教育　老幼共餐吃排餐

李鳳燕、謝明素花藝陶器新巧思　開啟高山茶新對話

讓冬山人有一條回家的路　林峻輔爭取冬山交流道及早設置帶動發展

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

月光．海音樂會瘋中秋　14日、15日帶您進入月光奇幻最終場

花蓮柚台北開賣！老欉4比6黃金糖酸比　尾韻多層次回甘

巷弄長照站結合國小西餐教育　老幼共餐吃排餐

李鳳燕、謝明素花藝陶器新巧思　開啟高山茶新對話

讓冬山人有一條回家的路　林峻輔爭取冬山交流道及早設置帶動發展

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

地方熱門新聞

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園..

花蓮海灘漂流木　11日起開放縣..

高價位黑鮪魚換大目鮪　周佳琪：..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

秋冬花蓮旅遊每日補助千元　百萬..

台南新營區護庇宮神明桌起火

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

私自將廢棄果實倒入灌溉排水圳路..

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

豪雨軍機場積水倒灌農要求軍方善..

蘭嶼女神級醫師報到！正面照讓網..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

污水管脫落污水四溢　馬路加味飄臭味

馬路加味！人孔蓋湧泉，湧出是污糞水，飄出臭味，居民受不了，宜蘭縣議員林麗表示，民眾陳情宜蘭市中山路2段與民權路1段十字路口（宜蘭市代表會前），污水管線脫落，大量泥沙堵塞污水管道，且周圍路面下陷等情形，尤其是污水四溢惡臭難聞。宜蘭水資處表示，將儘速改善。

宜蘭媽祖遶境　三太子化身志工

廣徵料理鴨子好手　首屆「宜蘭鴨肉麵」大車拼

陌生男搬店外二手電視　掉地上還猛踹

屏東有宜蘭也要　林姿妙喊話要高鐵

關鍵字：

宜蘭污水下水道臭味

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面