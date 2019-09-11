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Uber Eats宜蘭、屏東找外送員！服務計劃擴至12縣市搶新市場

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats即將進軍東台灣。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

宜蘭、屏東的朋友們快看過來！Uber Eats準備進軍東台灣了！Uber Eats先後於7月、9月在官方網站宣布招募宜蘭、屏東外送員，並以「獎勵推薦」機制方式，邀請現有外送員推薦新夥伴加入平台當中；意指Uber Eats即將再攻下2個縣市，未來服務範圍增加至12縣市，成為全台版圖最大的美食外送平台。

▲▼Uber Eats招募宜蘭、屏東外送員。（圖／翻攝Uber Eats官網）

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▲▼Uber Eats宣布招募宜蘭、屏東外送員。（圖／翻攝Uber Eats官網）

▲▼Uber Eats招募宜蘭、屏東外送員。（圖／翻攝Uber Eats官網）

Uber Eats先後分別於7月26日、9月9日在官網發布「宜蘭、屏東推薦獎勵」資訊，表示將在9月16、17日當天於2地區舉辦上、下午共2場的外送夥伴說明會，而此次招募外送員資格為必須是新合作夥伴，指首次註冊Uber Eats帳號，且需使用非系統內的新車輛加入才符合條件。

推薦獎勵部分則是「不限城市」，只要推薦宜蘭、屏東合作外送夥伴參加說明會，且被推薦人於營運後2週內完成15趟行程，即可獲400元獎勵；官網更寫到Uber Eats近期將於宜蘭、屏東試營運，正式成為第一個打入東台灣市場、取代foodpanda，成為全台外送服務最廣的美食外送平台。

若按照招募外送員流程，於說明會當日繳齊相關正本文件，包括身分證、駕照、行照、強制險、良民證等，就可成為外送夥伴，粗估最快9月底可以上線服務。對此，Uber Eats僅表示將持續評估其他城市消費者需求、拓展服務範圍，未來若有有更多好消息會再分享；至於確切上線時間，Uber Eats並未多加回覆。

目前Uber Eats在台灣的營運範圍包括基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等10大地區，如今再加上宜蘭、屏東2區域，未來將可提供高達12縣市的外送服務。

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