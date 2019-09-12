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「下一期主題撐香港！」　《新活水》雜誌獲第43屆金鼎獎三大獎

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▲▼ 「下一期主題撐香港！」　《新活水》雜誌獲第43屆金鼎獎三大獎（圖／中華文化總會提供）
▲《新活水》雜誌獲第43屆金鼎獎三大獎，社長張鐵志（右1）透露下期主題是香港！（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

由中華文化總會發行的雙月刊文化雜誌《Fountain新活水》，今（12日）獲頒出版界最高榮譽「金鼎獎」三項大獎，分別是人文藝術類最佳雜誌、最佳主編獎、最佳設計獎。從內容到排版、設計都被稱讚「跳脫框架」，社長張鐵志領獎時也宣告，「下一期的主題就是香港！」

《新活水》雜誌的排版設計風格非常特別，有讀者形容，有時要上看、下看、左翻、右翻，但這樣的閱讀體驗，也正呼應了《新活水》企圖帶給人們打破框架的觀念和閱讀體驗。

第43屆金鼎獎評審給予《Fountain新活水》「人文藝術類獎」的評語提到，「改版後的《新活水》以專題方式呈現臺灣地下藝文攻佔主流的路徑，議題緊扣當代社會脈動，兼具歷史意涵及革命情懷，大膽的表現形式與內容呼應，有如六○年代以降臺灣人文雜誌優良傳統的一次文藝復興。」

請繼續往下閱讀...

評審在「雜誌類-主編獎」評語提到，「所有雜誌，基本上都有一定的內容結構及標準化版型。然而，改版後的《新活水》跳脫一般雜誌的編輯思路及製作框架，每一期從外到內、從左到右(左翻、右翻)都有新意。封面故事的選題，清楚展現文化態度與關懷脈絡﹔製作手法大膽創新，從封面設計到內頁排版、文圖配置、字型設計、色彩運用，美術風格強烈而吸睛。不論是主題的演示或是整體視覺表現，主編成功的為這份雜誌建立新風格、注入新活水。」

而在雜誌類 - 設計獎則提到，「以視覺多變及豐富的印刷運用，詮釋每期的主題多元化，吸引更多年輕族群親近，是一種創新且開闊式的閱讀體驗。」

▲▼ 「下一期主題撐香港！」　《新活水》雜誌獲第43屆金鼎獎三大獎（圖／中華文化總會提供）
▲《新活水》江家華獲第43屆金鼎獎「雜誌類-主編獎」，她領獎時感動說「這是我最好的40歲生日禮物！」

《新活水》社長張鐵志領獎時致詞表示，2年前的2017年9月，新活水復刊號第一期出版，主題是30年前解嚴時刻的文化與思想爆炸如何改變了台灣。這也是一個自我期許，期許我們能像彼時前輩們一樣有勇氣去打破既有框架、去創造新的文化精神。整整40年前的1979年，《美麗島》雜誌在暗夜中勇敢宣揚民主的理念，雖然遭到殘酷的鎮壓，但卻從此改變了台灣的航向。「那就是理念的力量」。

張鐵志說，「讓我們不要辜負前輩，持續地用理念對抗時代的荒蕪與虛無，用價值對抗空洞的發大財主義，讓我們持續地寫，持續地編，持續地拍，持續地創造，持續地說故事，更讓我們一起支持香港的同行者們，讓自由的理念贏得最終勝利。」他同時也透露，「下一期（2019年9月號）的主題正是香港！」

▲▼ 「下一期主題撐香港！」　《新活水》雜誌獲第43屆金鼎獎三大獎（圖／中華文化總會提供）
▲《新活水》獲得「雜誌類 - 設計獎」。

《新活水》復刊後，首期探討30年前解嚴時刻的文化思潮如何改變台灣，後續各期包括「新台劇2.0」、「小誌」、「台灣美學」、「成人愛漫畫」、「獨立音樂」、「民俗藝術」、「大家說母語」、「明日的書店」、「歷史就是未來」、「台灣同志群像」、「下一部台灣電影」，以及即將發行的「點解香港」等，以當代的編輯技藝和雜誌美學，記錄過去、介入未來，各期發行後為雜誌排行榜常勝軍，也獲業界及消費者肯定。

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