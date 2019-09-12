　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《人本教育札記》有香港讀者！43屆金鼎獎獲獎者感動：謝謝台灣的自由

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 第43屆金鼎獎。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）
▲第43屆金鼎獎獲得「雜誌類-學習類獎」的《人本教育札記》，未來不能在香港發行了。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁

記者林育綾／台北報導

出版文化界的盛會「第43屆金鼎獎」頒獎典禮今（12）日舉行，其中獲得雜誌類學習類獎的《人本教育札記》領獎者王士誠透露，「札記有香港讀者，而曾有讀者寄了一本書給我，表示該書不能在香港發行，看到札記有香港報導很感動，也希望我們能幫香港發聲。相對來說，台灣有自由，我要感謝台灣。」另外此屆得獎的出版人不少為香港加油，也紛紛表示能在台灣開放的環境創作備感珍惜。

《人本教育札記》獲得第43屆金鼎獎雜誌類學習類獎，由財團法人人本教育文教基金會發行，該雜誌試圖用一種較寬廣的視野和角度來解讀「教育」，掌握台灣本土社會脈動，兼具國際視野，將教育改革與家庭生活結合，並引導社會對人文生活環境及弱勢族群的關懷與尊重。

《人本教育札記》每期均含特別報導、教育時事評析、親與子、時事與社會脈動、本土的歷史與思考，從各個面向探討自我與教育的可能性。對校園現場的描繪、對師生授教與受教心聲的體會、對教學態度與理念的深刻反省、對人更真實的理解與整體的呈現、及對現存社會問題的探討。

此屆評審評語提到「《人本教育札記》以一貫監督教育界的行動和專題，洞澈教育的真諦，多年來讓讀者學習到翻轉教育和自主學習的果實，也願意在教育體制中接受更多嘗試和可能性。」

▲▼ 第43屆金鼎獎。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）
▲第43屆金鼎獎，《Fountain 新活水》雜誌獲得3個獎項。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）

請繼續往下閱讀...

此屆雜誌類得獎出版物相當多元、精彩，例如得到3個獎項的《Fountain 新活水》雜誌，探討和挖掘台灣當代重要文化和現象，議題從白色恐怖、歷史、電影、同志、性別⋯等都有，強調跨地域、跨領域、跨世代激盪的精神。

另外評審也讚許，《新活水》在排版設計上，跳脫一般雜誌的編輯思路及製作框架，每期從外到內、從左到右（左翻、右翻）都有新意。封面故事的選題，清楚展現文化態度與關懷脈絡，製作手法大膽創新。

而出版44年的《幼獅少年》也獲得雜誌類「兒童及少年類獎」；「新雜誌獎」則由編集者新聞社有限公司發行的《週刊編集》獲得；「專題報導獎」由楊智強在《經典雜誌》發表的「羅興亞系列報導」獲得，楊智強在領獎時也提到，此刻仍有許多東南亞難民「正在發抖」，他也不忘「為香港加油」。

▲▼ 第43屆金鼎獎。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）
▲第43屆金鼎獎「雜誌類-專題報導獎」由楊智強在《經典雜誌》發表的「羅興亞系列報導」獲得。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）

文化部長鄭麗君在今日典禮致詞時也提到，台灣的出版文化非常自由多元，可以成為亞洲的「自由之光」，尤其「現在還有一些地方的人們，因為開書店、創作而受到壓迫的時候，我們應該更珍惜、守護台灣這樣自由的燈塔。」

▲▼ 第43屆金鼎獎，文化部長鄭麗君。（圖／文化部提供）
▲鄭麗君提到，台灣的出版文化非常自由多元，可以成為守護亞洲的「自由之光」。（圖／文化部提供）

珍惜台灣出版自由！「還有地方因開書店受壓迫⋯」文化部金鼎獎宣告「5大工作」

第 43 屆金鼎獎得獎名單

特別貢獻獎：幸佳慧女士

壹、雜誌類

一、人文藝術類獎

Fountain 新活水／中華文化總會

二、財經時事類獎

今周刊／今周文化事業股份有限公司

三、兒童及少年類獎

幼獅少年／幼獅文化事業股份有限公司

四、學習類獎

人本教育札記／財團法人人本教育文教基金會

五、生活類獎

鄉間小路／財團法人豐年社

六、新雜誌獎

週刊編集／編集者新聞社有限公司

七、專題報導獎

楊智強　羅興亞系列報導 ／經典雜誌／財團法人慈濟傳播／人文志業基金會

八、專欄寫作獎

張亦絢　我討厭過的大人們／￼幼獅文藝／幼獅文化事業股份有限公司

九、攝影獎

王建棟　誰讓台灣回收神話幻滅／天下雜誌／天下雜誌股份有限公司

十、主編獎

江家華／Fountain 新活水／中華文化總會

十一、設計獎

洪彰聯／Fountain 新活水／中華文化總會

貳、圖書類

一、文學圖書獎

每天都在膨脹／鯨向海／大塊文化出版股份有限公司

野豬渡河／張貴興／聯經出版事業股份有限公司

等路／洪明道／九歌出版社有限公司

余英時回憶錄／余英時／允晨文化實業股份有限公司

二、非文學圖書獎

我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄／柯金源／讀書共和國（衛城出版）

藏書之家：我與我爸，有時還有我媽／黃震南／前衛出版社

老師傅的排版桌：臺灣活字排版實作工具圖解紀錄／高鵬翔／遠流出版事業股份有限公司、目物設計工作室有限公司

灶邊煮語：台灣閩客料理的對話／陳淑華／遠流出版事業股份有限公司

三、兒童及少年圖書獎

不愛讀書不是你的錯／幾米／大塊文化出版股份有限公司

麒麟湯／張維中、南君／親子天下股份有限公 司

值得認識的38個：細菌好朋友／陳俊堯／財團法人國語日報社

小師父大徒弟：尋找心的魔法／林世仁／財團法人國語日報社

四、圖書編輯獎

謝采芳／看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構你我的歷史文明、生活日常

五、圖書插畫獎

徐銘宏／畫說寶春姐的雜貨店

參、政府出版品類

一、圖書獎

癭臺灣-蟲癭指南／台灣昆蟲學會／行政院農業委員會林務局

二、數位出版獎

觀‧臺灣／史多禮股份有限公司／國立臺灣歷史博物館

肆、數位出版類

一、數位內容獎

荒謬議會現形記／城邦文化事業股份有限公司(商業周刊)

二、數位創新獎

台灣蛙類圖鑑 APP 數位服務／城邦文化事業股份有限公司

「第43屆金鼎獎優良出版品推薦名單」點此下載

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍惜台灣出版自由！「還有地方因開書店受壓迫⋯」文化部金鼎獎宣告「5大工作」

幸佳慧罹癌也創作！用繪本跟孩子談熟人性侵　蘇貞昌也買給孫女看

主治醫師說她「可能來不及領獎」　蘇貞昌提早頒金鼎獎特別貢獻給幸佳慧

出版界殊榮！43屆金鼎獎名單出爐　兒童文學創作者幸佳慧獲特別貢獻獎

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

珍惜台灣出版自由！金鼎獎文化部宣告5大工作

第43屆金鼎獎頒獎典禮於今（12日）舉行，文化部長鄭麗君致詞時提到，台灣自由多元的出版文化，可以成為亞洲的自由之光，特別是還有一些地方因為開書店而受壓迫，我們應該更珍惜並守護這樣「自由的燈塔」。同時她也宣告文化部未來5大工作，持續為產業加溫。

公視董監事會名單被批「史上最弱」

線上書展！60本書適合中小學生看

終止神豬比賽有譜！7千人連署

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大古蹟攝影賽

關鍵字：

金鼎獎文化部人本教育札記

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面