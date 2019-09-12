《人本教育札記》有香港讀者！43屆金鼎獎獲獎者感動：謝謝台灣的自由



▲第43屆金鼎獎獲得「雜誌類-學習類獎」的《人本教育札記》，未來不能在香港發行了。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）

記者林育綾／台北報導

出版文化界的盛會「第43屆金鼎獎」頒獎典禮今（12）日舉行，其中獲得雜誌類學習類獎的《人本教育札記》領獎者王士誠透露，「札記有香港讀者，而曾有讀者寄了一本書給我，表示該書不能在香港發行，看到札記有香港報導很感動，也希望我們能幫香港發聲。相對來說，台灣有自由，我要感謝台灣。」另外此屆得獎的出版人不少為香港加油，也紛紛表示能在台灣開放的環境創作備感珍惜。

《人本教育札記》獲得第43屆金鼎獎雜誌類學習類獎，由財團法人人本教育文教基金會發行，該雜誌試圖用一種較寬廣的視野和角度來解讀「教育」，掌握台灣本土社會脈動，兼具國際視野，將教育改革與家庭生活結合，並引導社會對人文生活環境及弱勢族群的關懷與尊重。



《人本教育札記》每期均含特別報導、教育時事評析、親與子、時事與社會脈動、本土的歷史與思考，從各個面向探討自我與教育的可能性。對校園現場的描繪、對師生授教與受教心聲的體會、對教學態度與理念的深刻反省、對人更真實的理解與整體的呈現、及對現存社會問題的探討。



此屆評審評語提到「《人本教育札記》以一貫監督教育界的行動和專題，洞澈教育的真諦，多年來讓讀者學習到翻轉教育和自主學習的果實，也願意在教育體制中接受更多嘗試和可能性。」



▲第43屆金鼎獎，《Fountain 新活水》雜誌獲得3個獎項。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）



請繼續往下閱讀...

此屆雜誌類得獎出版物相當多元、精彩，例如得到3個獎項的《Fountain 新活水》雜誌，探討和挖掘台灣當代重要文化和現象，議題從白色恐怖、歷史、電影、同志、性別⋯等都有，強調跨地域、跨領域、跨世代激盪的精神。

另外評審也讚許，《新活水》在排版設計上，跳脫一般雜誌的編輯思路及製作框架，每期從外到內、從左到右（左翻、右翻）都有新意。封面故事的選題，清楚展現文化態度與關懷脈絡，製作手法大膽創新。

而出版44年的《幼獅少年》也獲得雜誌類「兒童及少年類獎」；「新雜誌獎」則由編集者新聞社有限公司發行的《週刊編集》獲得；「專題報導獎」由楊智強在《經典雜誌》發表的「羅興亞系列報導」獲得，楊智強在領獎時也提到，此刻仍有許多東南亞難民「正在發抖」，他也不忘「為香港加油」。



▲第43屆金鼎獎「雜誌類-專題報導獎」由楊智強在《經典雜誌》發表的「羅興亞系列報導」獲得。（圖／翻攝自第43屆金鼎獎網頁）

文化部長鄭麗君在今日典禮致詞時也提到，台灣的出版文化非常自由多元，可以成為亞洲的「自由之光」，尤其「現在還有一些地方的人們，因為開書店、創作而受到壓迫的時候，我們應該更珍惜、守護台灣這樣自由的燈塔。」



▲鄭麗君提到，台灣的出版文化非常自由多元，可以成為守護亞洲的「自由之光」。（圖／文化部提供）

►珍惜台灣出版自由！「還有地方因開書店受壓迫⋯」文化部金鼎獎宣告「5大工作」

第 43 屆金鼎獎得獎名單

特別貢獻獎：幸佳慧女士

壹、雜誌類



一、人文藝術類獎

Fountain 新活水／中華文化總會

二、財經時事類獎

今周刊／今周文化事業股份有限公司

三、兒童及少年類獎

幼獅少年／幼獅文化事業股份有限公司

四、學習類獎

人本教育札記／財團法人人本教育文教基金會

五、生活類獎

鄉間小路／財團法人豐年社

六、新雜誌獎

週刊編集／編集者新聞社有限公司

七、專題報導獎

楊智強 羅興亞系列報導 ／經典雜誌／財團法人慈濟傳播／人文志業基金會

八、專欄寫作獎

張亦絢 我討厭過的大人們／￼幼獅文藝／幼獅文化事業股份有限公司

九、攝影獎

王建棟 誰讓台灣回收神話幻滅／天下雜誌／天下雜誌股份有限公司

十、主編獎

江家華／Fountain 新活水／中華文化總會

十一、設計獎

洪彰聯／Fountain 新活水／中華文化總會

貳、圖書類

一、文學圖書獎

每天都在膨脹／鯨向海／大塊文化出版股份有限公司

野豬渡河／張貴興／聯經出版事業股份有限公司

等路／洪明道／九歌出版社有限公司

余英時回憶錄／余英時／允晨文化實業股份有限公司

二、非文學圖書獎

我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄／柯金源／讀書共和國（衛城出版）

藏書之家：我與我爸，有時還有我媽／黃震南／前衛出版社

老師傅的排版桌：臺灣活字排版實作工具圖解紀錄／高鵬翔／遠流出版事業股份有限公司、目物設計工作室有限公司

灶邊煮語：台灣閩客料理的對話／陳淑華／遠流出版事業股份有限公司

三、兒童及少年圖書獎

不愛讀書不是你的錯／幾米／大塊文化出版股份有限公司

麒麟湯／張維中、南君／親子天下股份有限公 司

值得認識的38個：細菌好朋友／陳俊堯／財團法人國語日報社

小師父大徒弟：尋找心的魔法／林世仁／財團法人國語日報社

四、圖書編輯獎

謝采芳／看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構你我的歷史文明、生活日常

五、圖書插畫獎

徐銘宏／畫說寶春姐的雜貨店

參、政府出版品類

一、圖書獎

癭臺灣-蟲癭指南／台灣昆蟲學會／行政院農業委員會林務局

二、數位出版獎

觀‧臺灣／史多禮股份有限公司／國立臺灣歷史博物館

肆、數位出版類

一、數位內容獎

荒謬議會現形記／城邦文化事業股份有限公司(商業周刊)

二、數位創新獎

台灣蛙類圖鑑 APP 數位服務／城邦文化事業股份有限公司

「第43屆金鼎獎優良出版品推薦名單」點此下載