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出版界殊榮！43屆金鼎獎名單出爐　兒童文學創作者幸佳慧獲特別貢獻獎

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▲▼第43屆金鼎獎名單出爐，兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲「特別貢獻獎」。（圖／幸佳慧提供）

▲第43屆金鼎獎名單出爐，兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲「特別貢獻獎」。（圖／幸佳慧提供）

記者林育綾／台北報導

出版界的年度盛事，文化部於12日公佈「第43屆金鼎獎」得獎名單及特別貢獻獎得主，此屆共計1,229件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，有29件作品脫穎而出，另有45件作品獲優良出版品推薦。其中「特別貢獻獎」殊榮由兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲得！

幸佳慧是位從事兒童文學創作、推廣、研究與翻譯的作家，英國新堡大學兒童文學博士，她的行動與論述多半以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，相關作品並曾獲金鼎獎、國家文化藝術基金會文學創作獎等獎項。

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評審委員表示，她的作品沒有因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道。幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的「閱讀社會運動」。

圖書類委員表示，「文學圖書類」參賽作品文類齊全，包含詩、小說、散文，《余英時回憶錄》以嚴謹治學精神貫穿全書，而其溫潤有情筆調，為文史哲不分家樹立新典範。洪明道《等路》巧妙運用台語、華語、日語精確描繪市井小民生活情狀與靈魂，生動詼諧。鯨向海《每天都在膨脹》與張貴興《野豬渡河》皆為其個人創作生涯，再創高峰之作。

而「非文學圖書類」則出現許多原創性很高的出版品，具有人文與自然的關懷，更展現多元的價值，例如柯金源《我們的島：台灣三十年環境變遷全紀錄》，蒐集了作者超過半生對台灣大地的心血專注，黃震南《藏書之家：我與我爸，有時還有我媽》逛書店、找舊書的各種「眉角」讀來生動有趣。高鵬翔《老師傅的排版桌：台灣活字排版實作工具圖解紀錄》展現對傳統文化的珍重，以及對待書與文字的慎重態度。陳淑華《灶邊煮語：台灣閩客料理的對話》描繪說菜人身影，讓閩客料理相互對話，各自突顯，滋味十足。

從兒童及少年圖書類參賽作品中可發現，台灣本土出版品維持一貫的品質與水準，交出非常亮眼的成績。《不愛讀書不是你的錯》喚起了閱讀魂；《麒麟湯》以奇幻筆觸引領讀者認識湯屋文化與親情；《值得認識的38個：細菌好朋友》兼具趣味與實用；《小師父大徒弟：尋找心的魔法》為讀者開出一條「心的道路」。這些作品豐富了出版的星圖，也為讀者營造了無比美善的心靈遊憩之地。

雜誌類委員表示，本屆得獎作品多為長期經營、風格與品質穩定的刊物，包括：兒童及少年類《幼獅少年》、學習類《人本教育札記》、財經時事類《今周刊》、生活類《鄉間小路》。

而人文藝術類的《Fountain新活水》及新雜誌《週刊編集》則均具開創性、豐富性、多元性、視覺性，能滿足新世代與文化青年的閱讀需求，為雜誌閱讀引進新讀者。獲專題報導獎的〈羅興亞系列報導〉，獨立、深入完成難度高採寫，提供少見的視野。專欄寫作獎〈我討厭過的大人們〉，文采、學養俱佳，主題設計及書寫手法，吸引讀者期待下次的閱讀，充分體現雜誌閱讀的特性與樂趣。

數位出版類委員表示，本次參獎作品更積極地回應數位浪潮，利用多元的媒材進行敘事，內容本身精彩，也有效引起目標閱聽眾的討論，讓人看到更多數位內容的可能性。商業周刊的《荒謬議會現形記》有效運用了數位敘事的特性，在有限的篇幅中整合了內容、圖表、插畫與簡易的互動，引起閱聽眾對於議員配合款的好奇，也創造出極高的討論聲量，是相當成的數位專題。

而《台灣蛙類圖鑑APP數位服務》運用互動查詢、聲音與地理資訊等功能，讓行動裝置充分發揮百科圖鑑的特性，帶給我們新的閱讀體驗。《觀‧台灣》以獨特的選題、清爽活潑的呈現方式，每期皆貼合台灣歷史博物館的定位並活用館藏，整合古地圖、檔案、歷史照片及文物等史料，讀來卻不見沈重；數位版面雖素樸，卻也開發多媒體嘗試，帶給讀者深入淺出、耳目一新的閱讀體驗。

文化部長鄭麗君表示，本屆參賽作品內容精實，得獎作品主題包含對人文教育之關懷省思、對各種文化、社會環境之深刻探究，突顯我國出版在自由度、多元性、深度及廣度的全方位發展，以及對我國本土文化的多面向刻劃。第43屆金鼎獎除了頒獎典禮之外，亦將於實體書店、獨立書店與網路書店串連合作，舉辦各種推廣活動，讓讀者由不同觀點理解台灣文化的豐富底蘊。

鄭部長將持續由源頭活化文化產業生態系，鼓勵台灣優質出版，並強化台灣出版創作和外譯能量，結合文化內容策進院的力量，完備文化內容產業生態系，加速產業化的發展，為台灣的文化內容產業發展帶來新氣象。

第43屆頒獎典禮訂於9月12日下午2時在台北文創大樓舉行，歡慶出版界的一年一度的溫馨盛會。

第 43 屆金鼎獎得獎名單

特別貢獻獎：幸佳慧女士

壹、雜誌類

一、人文藝術類獎

Fountain 新活水／中華文化總會

二、財經時事類獎

今周刊／今周文化事業股份有限公司

三、兒童及少年類獎

幼獅少年／幼獅文化事業股份有限公司

四、學習類獎

人本教育札記／財團法人人本教育文教基金會

五、生活類獎

鄉間小路／財團法人豐年社

六、新雜誌獎

週刊編集／編集者新聞社有限公司

七、專題報導獎

楊智強　羅興亞系列報導 ／經典雜誌／財團法人慈濟傳播／人文志業基金會

八、專欄寫作獎

張亦絢　我討厭過的大人們／￼幼獅文藝／幼獅文化事業股份有限公司

九、攝影獎

王建棟　誰讓台灣回收神話幻滅？／天下雜誌／天下雜誌股份有限公司

十、主編獎

江家華／Fountain 新活水／中華文化總會

十一、設計獎

洪彰聯／Fountain 新活水／中華文化總會

貳、圖書類

一、文學圖書獎

每天都在膨脹／鯨向海／大塊文化出版股份有限公司

野豬渡河／張貴興／聯經出版事業股份有限公司

等路／洪明道／九歌出版社有限公司

￼余英時回憶錄／余英時／允晨文化實業股份有限公司

二、非文學圖書獎

我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄／柯金源／讀書共和國（衛城出版）

藏書之家：我與我爸，有時還有我媽／黃震南／前衛出版社

老師傅的排版桌：臺灣活字排版實作工具圖解紀錄／高鵬翔／遠流出版事業股份有限公司、目物設計工作室有限公司

灶邊煮語：台灣閩客料理的對話／陳淑華／遠流出版事業股份有限公司

三、兒童及少年圖書獎

不愛讀書不是你的錯／幾米／大塊文化出版股份有限公司

麒麟湯／張維中、南君／親子天下股份有限公 司

值得認識的38個：細菌好朋友／陳俊堯／財團法人國語日報社

小師父大徒弟：尋找心的魔法／林世仁／財團法人國語日報社

四、圖書編輯獎

謝采芳／看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構你我的歷史文明、生活日常

五、圖書插畫獎

徐銘宏／畫說寶春姐的雜貨店

參、政府出版品類

一、圖書獎

癭臺灣-蟲癭指南／台灣昆蟲學會／行政院農業委員會林務局

二、數位出版獎

觀‧臺灣／史多禮股份有限公司／國立臺灣歷史博物館

肆、數位出版類

一、數位內容獎

荒謬議會現形記／城邦文化事業股份有限公司(商業周刊)

二、數位創新獎

台灣蛙類圖鑑 APP 數位服務／城邦文化事業股份有限公司

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