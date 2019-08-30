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「820房仲公益捐血日」　安新建經一同熱血響應

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安新建經（圖／品牌提供）

圖、文／安新建經提供

820全國仲介上街捐血去，「820房仲公益日」由中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會主辦，今年已邁入第五個年頭的「房仲有愛，熱血常在」活動，結合全國縣市房仲相關產業從業人員參與，安新建經全省業務顧問人員今年也全員出動盡一袋之力，畢竟房仲人員對各自負責的社區經營與投入，應該是除了各鄉鎮里長外，最有機會也應該要運用號召力請大家一起響應「熱血」。

活動自17號至20號於全台各縣市陸續起跑，各地的房仲人員一下頂著高溫烈日，一下又在午後大雷雨中，拿著「就缺您捐血」舉牌深入社區巷弄、市場，熱情邀約過往民眾且親切服務社區里民，利用跑客戶空檔也於現場排隊挽袖捐出熱血，場面非常熱烈且溫馨。自2015年起將每年8月20日訂為「房仲公益日」，聯合全國各縣市公會發起捐血活動，募得血量每年均創新高，從第1年的3526袋，到去年超過倍數成長突破7402袋，今年目前各區回報的捐血袋數統計非常樂觀，有望超過去年再度創新高。光大台北地區包含宜蘭、花蓮共捐入1,818袋成果亮眼，為血庫注入房仲業滿滿的愛與關懷。

據統計指出，全台灣每天平均需要用到5000~6000袋的血量，為解決夏季血荒乾涸期，中華民國不動產仲介經紀公會年年都會舉辦下去，除了特別感謝今年熱情參與的民眾外，今年來不及參與的民眾歡迎明年一起與我們捲起袖子，捐出熱血。
 

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