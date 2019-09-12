台灣大：明晚8點開放預購　iPhone 11 Pro Max只要0元

▲台灣大哥大公布 iPhone 11系列資費方案。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

記者余弦妙／台北報導

台灣大哥大今（12）日宣布iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max資費，月付999元、綁約36個月，搭配「全民舊機換新機」方案，VIP用戶iPhone 11 Pro Max 64GB只要0元。另外，台灣大與新加坡商Brightstar合作舊機換新機，提供舊機回收最高折抵2萬5000元。

台灣大明（13）日將於網路門市、myfone購物晚間8點開放iPhone 11系列限量預購，預估將掀起一波熱潮。

台灣大也特別邀請去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約，將可享有優先配貨，iPhone 11系列新機最高可折1萬5000元。

台灣大表示，購買iPhone 11系列搭配綁約專案，贈送免費3個月MyMusic、myBook雜誌樂讀包、myVideo豪華月租三選一，每月送momo購物折價券，總價值1萬800元，3年以上老客戶續約加碼最高送momo購物折價券1040元；10月31日前申辦，每周再抽出5名，可獲得萬元myfone電子禮券。VIP用戶續約最高再省5000元。

另外，明天是中秋節連假第一天，台灣大晚間8點將開放第一波iPhone 11系列限量預購，網路門市預購且之後成功申辦月租999型（含）以上專案的消費者，前500名可獲贈myfone購物3000元電子禮券，還有機會帶走AirPods；myfone購物限量空機全額預購，刷卡最高24期0利率，富邦信用卡再享最高回饋2700元，並加贈3個月螢幕破裂保障。

台灣大也提到，昨（11）日全台門市開放iPhone 11系列預約觀察，許多果粉進線客服、親自至門市詢問，以iPhone 11 Pro Max預約最多，其次為iPhone 11，顏色以夜幕綠最受歡迎。

此外，台灣大表示，最新Apple Watch Series 5將在9月20日與iPhone 11系列同步開賣，搭配台灣大哥大專案，月付1399元，0元即可入www.ettoday.net/news/20190912/1533872.htm手Apple Watch Series 5 GPS版，攜碼、續約老客戶還享最高萬元免預繳。

台灣大同時推出Apple Watch Series 3降價優惠，購買空機只要6400起，也可月付999元免費帶走。3年以上老客戶續約加贈momo購物折價券最高1040元。

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